Kwanda Mokoena im ADAC GT Masters auf den Spuren von Kelvin van der Linde

Kwanda Mokoena bestreitet mit einem Audi R8 LMS GT3 Evo2 des Engstler-Teams seine erste Saison im ADAC GT Masters. In seiner Rookie-Saison will sich der 19-jährige Südafrikaner gemeinsam mit seinem aus Macau stammenden Teamkollegen Dylan Yip in Europa etablieren.

Eines der großen Idole von Mokoena ist sein südafrikanischer Landsmann Kelvin van der Linde. Der aktuelle DTM-Pilot gewann mit GT3-Autos von Audi in den Jahren 2014 und 2019 zweimal den Titel im ADAC GT Masters.

"Sowohl Kelvin van der Linde als auch sein Bruder Sheldon sind eine Inspiration für mich", bekennt Mokoena und erklärt: "Jeder, der sich in Südafrika mit Motorsport beschäftigt, kennt sie. Für viele Rennfahrer in meiner Heimat sind sie Idole und in meiner Generation extrem beliebt."

Die Brüder van der Linde trifft Mokoena in diesem Jahr des Öfteren. Im ADAC-GT-Masters-Kalender 2023 und im DTM-Kalender 2023 gibt es drei Doppel-Events. Das erste fand Anfang Juli auf dem Norisring in Nürnberg statt, die zwei anderen folgen im Herbst. Über Kelvin und Sheldon van der Linde sagt Mokoena: "Es ist toll, die beiden im Rahmen der DTM zu sehen. Wenn wir uns begegnen, unterhalten wir uns kurz."

Mokoena teilt sich den Engstler-Audi im ADAC GT Masters mit Dylan Yip Foto: ADAC Motorsport

Die Begeisterung für den Motorsport hat Mokoena von seinem Onkel, einem früheren Amateurrennfahrer aus Südafrika. "Als ich ein Schüler war, hat mich mein Onkel mit dem Motorsportvirus infiziert. Mein Vater kaufte mir daraufhin ein Kart und ich feierte viele Siege in Südafrika. Vergangenes Jahr wurde ich Erster in der South African Endurance Championship, einer GT-Serie in meinem Heimatland", so der 19-Jährige.

"Im ADAC GT Masters versuche ich derzeit viel zu lernen und mich zu behaupten. Das Niveau in der Meisterschaft ist sehr hoch. Einige der besten Fahrer Europas fahren im Starterfeld. Mein Ziel ist es, nächste Saison um Siege zu kämpfen", beschreibt der Rookie seinen bisherigen Werdegang.

Zwischen den Events stattet der in Kyalami lebende Rennfahrer dem Engstler-Team in Wiggensbach (Bayern) regelmäßig einen Besuch ab. Der Rennstall nur rund zehn Kilometer von Kempten entfernt beheimatet. Abgesehen davon besucht Mokoena seine Familie in Südafrika und widmet sich seiner zweiten großen Leidenschaft, der Fotografie.

Aus der Unterstützung durch seine Familie schöpft der stets gut gelaunte Südafrikaner viel Kraft. "Beim Saisonauftakt in Hockenheim schaute meine Familie an der Strecke vorbei. Meine Mutter ist eigentlich immer da. Es ist toll, solch einen starken Rückhalt zu haben. Beim Rennstart sind meine Eltern allerdings immer nervöser als ich es selbst bin", erklärt er.

Kwanda Mokoena und Dylan Yip mit Engstler-Teammanager Manuel Reuter Foto: ADAC Motorsport

Das Liqui Moly Team Engstler nutzt 2023 die Synergien beider Rennserien und setzt sowohl in der DTM als auch im ADAC GT Masters jeweils einen Audi R8 LMS GT3 Evo2 ein. Die beiden Nachwuchsfahrer im ADAC GT Masters profitieren dabei vom Know-how Luca Engstlers. Der 23-jährige Sohn von Teamchef Franz Engstler startet in der DTM.

"Luca spielt eine sehr große Rolle in unserem Team. Er unterstützt Dylan und mich vor allem bei der Datenanalyse. Auch Teammanager Manuel Reuter hilft mit seiner großen Erfahrung", gibt Mokoena Einblicke in die Konstellation des Rennstalls.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.