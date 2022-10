Land in Hockenheim nur mit zwei Audis: "Sprungschanze" hebelt #28 aus

Audio-Player laden

Das ADAC GT Masters begrüßt beim Saisonfinale 2022 in Hockenheim mit Seyffarth Motorsport zwar einen Gaststarter. Das Feld wird trotzdem nicht auf über 20 Fahrzeuge anwachsen, denn Land-Motorsport musste einen seiner drei Audi R8 LMS GT3 evo II schon vor dem ersten Training abschreiben. (Ergebnis 1. Training)

Wie kam es dazu? Der entsprechende Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag bei Testfahrten. Schon in der ersten Session habe man "ein Auto für das komplette Wochenende verloren", wie Teamchef Christian Land berichtet. Das Bittere für ihn und seine Truppe: "Das ist eigentlich durch einen relativ normalen Vorfall so gekommen."

Der Audi #28 bekam eingangs des Motodroms leichtes Übersteuern. Salman Owega, der am Steuer saß, habe "alles richtig gemacht, die Lenkung aufgemacht, gesagt 'ich fahre durch den Kies'. Beim Übergang vom Kies auf den Rasen hatte der Streckenbetreiber leider eine Sprungschanze hingebaut. Das Auto ist ausgehebelt worden und war ungefähr eineinhalb Meter [hoch] in der Luft", so Land.

Audi #28 an der Front stark verschoben

Auswertungen des Teams hätten ergeben, dass der Audi erst nach 18 Metern wieder Bodenkontakt hatte und dabei zuerst mit dem Heckdiffusor aufkam, danach mit dem Frontdiffusor. Der Teamchef spricht von Verschiebungen von bis zu 40 Millimetern an der Front. Diese Schäden waren selbst für die erfahrene Audi-Mannschaft eine zu große Hürde.

Land meint: "Wir haben gestern gegrübelt, ob wir das Auto zurück zu unserer Basis in Niederdreisbach bringen [sollen], haben dann aber den Entschluss gefasst, dass es einfach zu viel Aufwand ist, weil das Chassis so zerstört ist, dass auch wir es auf die Kürze der Zeit nicht mehr hinbekommen." (Alle Infos zum Finale in Hockenheim)

Und Owega? "Den haben wir gestern nach Köln verfrachtet. Der hatte heute Morgen noch MRT und einige Untersuchungen", verrät Land. Doch der Teamchef kann gute Nachrichten verkünden: Beim gerade mal 16-jährigen Youngster sei alles okay. Die Ingenieure, die sich normalerweise um den Audi #28 kümmern, sind indes alle in Hockenheim geblieben.

Land-Motorsport kann noch Team-Champion werden

Schließlich geht es für Land-Motorsport beim Finale der Deutschen GT-Meisterschaft noch um was: Die Audi-Mannschaft hat immer noch Chancen auf die Team-Meisterschaft. Hier hat man vor den beiden abschließenden Rennen in Hockenheim 21 Punkte Rückstand auf Landgraf Motorsport (Mercedes-AMG) und Emil Frey Racing (Lamborghini).

"Wir geben nicht auf", kündigt Land bereits an. "Wenn wir auf eine Rennstrecke gehen, dann ist das Ziel, Rennen und eine Meisterschaft zu gewinnen. Wir wissen natürlich, dass wir sehr starke Konkurrenten haben. Wir haben zwei heiße Eisen im Feuer."

Gelingt Land-Motorsport hier noch einmal der Turnaround, könnte man zumindest einen von drei Titeln verteidigen. Im ADAC GT Masters wurde man im Vorjahr nicht nur Team-Champion, sondern sicherte sich dank Christopher Mies und Ricardo Feller auch die Fahrer-Meisterschaft und dank des Schweizers Feller auch den Titel in der Junior-Wertung.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.