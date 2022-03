Land-Motorsport stellt weiteres Audi-Duo im ADAC GT Masters 2022 vor

Audio-Player laden

Land-Motorsport verkündet seine zweite Fahrerpaarung für das ADAC GT Masters 2022: Christopher Haase und Salman Owega teilen sich den Audi R8 LMS GT3 Evo II mit der Startnummer 28. Sie werden Teamkollegen von Tim Zimmermann und Christopher Mies, die sich das Meisterauto #1 teilen.

Das Fahrzeug hat ein völlig neues Design erhalten und tritt nun wieder mit dem Land-typischen Grünton auf. Ins Auge sticht ein Nadelwald, der den zentralen grünen Streifen ziert. Der zweite Farbton ist nicht mehr weiß wie früher, sondern schwarz.

Haase geht damit in sein viertes volles Jahr mit Land-Motorsport und sein Drittes in Folge. Im Jahr 2016, dem Ersten von Land im ADAC GT Masters, fuhr er zwei Rennen für das Team. 2017 absolvierte der Meister der Eröffnungssaison 2007 an der Seite von Jeffrey Schmidt sein erstes volles Jahr im Team von Wolfgang und Christian Land. Danach schickte Audi ihn für zwei Jahre zu Mücke.

Im Jahr 2020 kehrte Haase zurück zu Land und feierte mit Max Hofer einen Sieg auf dem Lausitzring. Es ist sein bisher Einziger mit Land-Motorsport. Die Saison 2021 mit Luca-Sandro "Luci" Trefz lief nicht nach Wunsch und endete auf Gesamtrang 26.

Seitenansiht des Audi R8 LMS GT3 Evo II #28 Foto: Land-Motorsport

"Wir sind perfekt aufeinander eingespielt", so Team-Manager Christian Land. "Bereits in unserer ersten Saison mit Audi 2016 war 'Haasi? mit an Bord. Wir wissen seine Fähigkeiten, ein Fahrzeug weiterzuentwickeln und ein Team voranzubringen, enorm zu schätzen."

Mit Salman Owega bekommt er nun einen weiteren Junior an die Seite gestellt. Der jüngste Spross der Owega-Motorsportdynastie machte 2021 auf sich aufmerksam, als er im Alter von nur 16 Jahren mehrere Rennen zum GTC Race auf einem Audi R8 LMS GT3 Evo I von Phoenix Racing gewann und Meister in der Wertung "SemiPro" wurde - knapp vor dem hoch gehandelten Tim Heinemann.

Er war 2021 bei zwei Rennen des ADAC GT Masters dabei. Auf dem Hockenheimring war mit dem Aston Martin Vantage GT3 von Prosport beim einmaligen Gastspiel nicht viel auszurichten. Am Nürburgring sollte Owega einen zweite Phoenix-Audi steuern, musste aber nach einem heftigen Unfall im Freien Training das Wochenende abbrechen.

"Der Junge hat richtig Potenzial", sagt Wolfgang Land. "Hinzu kommt, dass der Audi R8 LMS GT3 nicht neu für ihn ist. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen und der ganzen Mannschaft wird er in dieser Saison Schritt für Schritt nach vorn machen und dabei viel lernen. Da bin ich mir sicher."

Land-Motorsport plant außerdem mit einem dritten Fahrzeug. Die Fahrer werden am Sonntag bei PS On Air - Der ADAC GT Masters Talk verkündet.

Mit Bildmaterial von Land-Motorsport.