Land startet 2022 mit drei Audi in der Deutschen GT-Meisterschaft

Nach dem Titel-Triple in diesem Jahr rüstet die Meistermannschaft Land-Motorsport in der Deutschen GT-Meisterschaft für 2022 auf: Im kommenden Jahr nimmt der Rennstall aus dem Westerwald die Titelverteidigung im ADAC GT Masters mit gleich drei Audi R8 LMS evo II in Angriff. Mit Neuzugang Tim Zimmermann, dem Sieger der Pirelli-Junior-Wertung 2020, steht auch bereits der erste Fahrer von Land-Motorsport für die Deutsche GT-Meisterschaft fest.

Das Team veröffentlichte seine Pläne am 12. Dezember exklusiv in der Online-Show PS on Air - Der ADAC GT Masters-Talk. Die Internationale Deutsche GT-Meisterschaft startet vom 22. bis 24. April 2022 in Oschersleben in die neue Saison.

"Uns war wichtig, das Paket für kommende Saison so früh wie möglich zu schnüren", sagt Teammanager Christian Land. "Damit haben alle Beteiligten mehr Planungssicherheit und wir können uns noch mehr auf die Vorbereitungen konzentrieren. Dazu gehört unter anderem auch, dass wir unser Team mit weiteren Mechanikern aufstocken. Die Erweiterung des Engagements auf drei Autos muss gut strukturiert sein. Mit Tim haben wir schon mal einen richtig starken Neuzugang."

Land-Motorsport gehört zu den erfolgreichsten Teams im ADAC GT Masters. 2021 gewann die Mannschaft aus Niederdreisbach mit Ricardo Feller und Christopher Mies die Deutsche GT-Meisterschaft und holte auch die Titel in der Junior- und Team-Wertung. Bereits 2016 hatte Land das Triple geschafft.

Zimmermann startet seit 2020 im ADAC GT Masters und gewann auf Anhieb die Junior-Wertung für Nachwuchsfahrer. In der kommenden Saison tritt der ehemalige Förderpilot der ADAC-Stiftung Sport nach zwei Jahren mit Lamborghini erstmals im Audi an.

"Es ist für mich eine Ehre, für das diesjährige Meisterteam zu fahren", so der 25-Jährige. "Land-Motorsport hat schon oft bewiesen, das es ein absolutes Topteam ist. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Ich bin auch schon auf die Unterschiede zwischen dem Audi und dem Lamborghini gespannt, den ich zuletzt gefahren bin. Ich kann es nicht erwarten, Anfang 2022 die ersten Testfahrten im R8 zu absolvieren."

Wer an der Seite von Zimmermann antritt und welche Fahrer die weiteren beiden Fahrzeuge pilotieren werden, wird in Kürze bekannt gegeben. Zuvor steht laut Christian Land noch eine andere Sache auf der Agenda: "Es geht für uns und die ganze Mannschaft in die wohlverdiente Weihnachtspause. Die hat sich unsere Crew nach dieser erfolgreichen, aber auch arbeitsintensiven Saison mehr als verdient."

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.