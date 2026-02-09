Mit Verstappen-Audi! Neuzugang für das ADAC GT Masters

Neuzugang im ADAC GT Masters: Ab der Saison 2026 wird das Team HGL Racing an den Start gehen. Zum Einsatz kommt ein Audi R8 LMS GT3 Evo II, der von Robin Rogalski pilotiert werden wird. Der zweite Fahrer wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Den ersten Auftritt hat das Team vom 24. bis 26. April auf dem Red Bull Ring, wo das ADAC GT Masters im Rahmen der DTM in die Saison 2026 startet. Tickets für das Auslandsgastspiel in Österreich sind unter dtm.com ab 49 Euro erhältlich.

Der Einsatz von HGL Racing im ADAC GT Masters wird in enger Zusammenarbeit mit Audi Sport Customer Racing und Seyffarth Motorsport bestritten. Seyffarth Motorsport ist eines der Urgesteine im ADAC GT Masters.

In der Debütsaison der Rennserie 2007 feierte die Mannschaft die Vizemeisterschaft in der Teamwertung. Zuletzt war das Team 2022 bei einem Gastspiel in Hockenheim am Start. Nun kehrt es unter der Bewerbung HGL Racing in die GT3-Nachwuchsliga des ADAC zurück. Die offizielle Präsentation fand im polnischen Kattowitz statt.

Pilot Robin Rogalski durfte beim Gaststart 2022 erstmals ADAC GT Masters Luft schnuppern. Nun bestreitet der 25-Jährige seine erste volle Saison. Seit 2017 ist der Pole bereits eine bekannte Größe im Motorsport, feierte mehrere Meistertitel in Markenpokalen und war neben dem ADAC GT Masters auch schon in der ADAC GT4 Germany am Start.

"Ich freue mich, ins ADAC GT Masters zurückzukehren, nachdem ich 2022 bereits einen Gaststart absolvieren durfte", strahlt Rogalski. "Die Serie war in der Vergangenheit auf einem fahrerisch sehr hohen Niveau und das erwarte ich auch diese Saison."

"Das ändert aber nichts an unseren Zielen: Wir wollen in jeder Meisterschaft ganz oben stehen, Siege, Podien und den Titel einfahren. Die Kooperation mit HGL Racing hat mir den Weg in den professionellen Motorsport ermöglicht und ich kann mich einfach nur für das Vertrauen und die harte Arbeit im Hintergrund bedanken."

Teamchef Tobias Seyffarth kann viel Erfahrung im ADAC GT Masters vorweisen und war auch in den vergangenen Jahren stehts im Hintergrund involviert. Die Entscheidung, nun mit HGL Racing die offizielle Rückkehr einzuleiten, war schnell getroffen.

"Robin kam mit dem Wunsch auf uns zu, wieder gemeinsam im ADAC GT Masters zu starten. Kurzentschlossen kauften wir den Audi R8 LMS GT3 Evo II des Verstappen.com-Teams und arbeiten seitdem intensiv, um im April optimal vorbereitet in die Meisterschaft zu starten."

"Wir freuen uns sehr, dass wir auf die volle Unterstützung von Audi Sport Customer Racing setzen können. Unser gesamtes Einsatzteam von Mechanikern über Ingenieure ist ADAC GT Masters erprobt und deshalb starten wir voller Motivation und Ehrgeiz in diese neue Herausforderung."