Nach Premierenerfolg: ADAC GT Masters mit weiteren Family-&-Friends-Festivals?

Am Rennwochenende des ADAC GT Masters auf dem Lausitzring (19. bis 21. August) zählte Veranstalter ADAC trotz nicht perfekten Wetters 21.500 Zuschauer vor Ort. Damit wurde auch beim fünften von sieben Events im Rennkalender des ADAC GT Masters 2022 wieder ein Zuschauerrekord aufgestellt.

In der Lausitz kamen die Zuschauer nicht allein aufgrund der Renn-Action so zahlreich. Denn das Wochenende stand auch im Zeichen des Family-&-Friends-Festivals. Das Konzept mit einem vielseitigen Programm für die ganze Familie wurde erstmals umgesetzt. In Zukunft könnte es weitere solcher Events geben, auch an anderen Rennstecken.

"Ich habe unheimlich viele Kinder und Jugendliche gesehen", sagt ADAC-Motorsportchef Thomas Voss und erklärt: "Das ist ja das Ziel, nämlich dass wir wirklich die ganze Familie hierher bringen, damit wir einfach auch wieder die Kinder und Jugendlichen an unseren Sport, an den Motorsport heran kriegen."

Dass das erste Family-&-Friends-Festival ausgerechnet am Lausitzring stattfand, ist kein Zufall. "Der Lausitzring veranstaltet seit der Übernahme durch Dekra seit Jahren immer um diese Jahreszeit einen Tag der offenen Tür", sagt Voss und weiß: "Die vorherigen Besitzer haben etwas ähnliches veranstaltet. Das heißt, die Menschen in der Region sind ein Familienevent am Lausitzring gewohnt. So sind wir auf Dekra zugegangen mit dem Vorschlag, so etwas mit dem ADAC GT Masters zu koppeln."

Und da ADAC und Dekra langjährige Partner sind, war das Konzept "schnell unter Dach und Fach", wie Voss anmerkt. Aber es gibt auch noch Arbeit. "Für das erste Mal ist der Event gut angekommen. Man muss nun draus lernen", sagt der ADAC-Motorsportchef. Denn eins ist klar. August 2022 soll mittelfristig gesehen nicht der einzige Termin für ein Family-&-Friends-Festival bleiben.

"Wir schauen nun, welche Dinge wir für das kommende Jahr optimieren können", sagt Voss und sinniert: "Wo gibt es Möglichkeiten für das nächste Jahr? Was war vielleicht auch zu viel? Wie kann man die Flächen anders gestalten? Was kann man noch hinzufügen?"

Family-&-Friends-Festival auch an anderen Strecken denkbar

Denkt man nach dem Erfolg der Premiere darüber nach, ein solches oder ähnlich aufgebautes Festival für die ganze Familie auch an anderen Rennstecken als dem Lausitzring anzusetzen? Geht es nach Voss, dann ja, allerdings unter einer Voraussetzung.

"Wir denken darüber nach, mit der Idee auch auf andere Strecken zu gehen. Das werden wir als ADAC aber auch nicht alleine tun, sondern, wie wir es am Lausitzring gemacht haben, mit Partnern. Man braucht für so etwas den Rennstreckenbetreiber und den regionalen Veranstalter", sagt Voss und betont, dass man "so etwas nicht von München aus steuern" könne.

Als einen möglichen Standort für eine Neuauflage des Family-&-Friends-Festivals nennt Voss den Sachsenring. "Die Fans in Sachsen sind sehr empfänglich für sowas. Das würde ich also auch für den Sachsenring durchaus sehen. Ich bin überzeugt, dass so ein Konzept auf vielen Rennstrecken funktionieren kann, nur muss es für die Veranstaltung Sinn machen und organisch wachsen."

"Man muss schauen: Wo gibt es Partnerschaften, wo gibt es Möglichkeiten oder unter Umständen vielleicht auch bereits ein Programm, das man kombinieren kann", sagt der ADAC-Motorsportchef und ist sich im Klaren, dass "man immer wieder Neues bringen muss und es sollte auch regionalen Bezug haben".

"Das, was in der Lausitz funktioniert, funktioniert nicht unbedingt am Nürburgring oder in Hockenheim. Da ist teilweise ein anderes Publikum. Bei Konzerten gibt es auch Bands, die nicht überall funktionieren. Jeder Rennstreckenbetreiber kennt sein Einzugsgebiet und weiß, wie die Menschen in seinem Einzugsgebiet ticken", so Voss.

Das Family-&-Friends-Festival am Lausitzring umfasste unter anderem die Kinder-Welt mit Fahrradparcours, Drohnenflugschule, Schminkstationen, Hüpfburgen und Karussells. Für die Erwachsenen standen in der Motor-Welt aktuelle Autos und Motorräder zur Probefahrt bereit. Damit konnte man auch die Steilkurven des direkt neben der Rennstrecke gelegenen Test-Ovals unter Räder nehmen.

In der Offroad-Welt ermöglichte ein großer Geländeparcours den Besuchern Abenteuer abseits der Straße. In der Dekra- und ADAC-Welt wurden Gefahrensituationen simuliert. Auch ein Truck-Simulator stand bereit. Zudem zog der Rettungshubschrauber der ADAC Luftrettung zahlreiche Menschen an. Musikalisches Highlight beim ersten Family-&-Friends-Festival war das DJ-Duo "Gestört aber GeiL".

