Nach sieben Jahren Pause: McLaren ist zurück im ADAC GT Masters

McLaren kehrt nach siebenjähriger Abstinenz in das ADAC GT Masters zurück. JP Motorsport schickt beim Gaststart auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg (20. bis 22. Mai) einen McLaren 720S GT3 ins Rennen.

Das Cockpit des JP-McLaren teilen sich Ex-Formel-1-Pilot Christian Klien und Dennis Lind, die damit für das Debüt des 720S GT3 in der Deutschen GT-Meisterschaft sorgen. Als McLaren in der Saison 2014 zuletzt im ADAC GT Masters antrat, handelte es sich um einen MP4-12C GT3 von MRS GT-Racing.

Beim Österreich-Gastspiel im diesjährigen Rennkalender wird aus einem Quartett nun ein Quintett von Lokalmatadoren. Denn Klien, für den es das Debüt im ADAC GT Masters wird, ist neben Norbert Siedler, Simon Reicher, Mick Wishofer und Klaus Bachler der fünfte Österreicher, der beim Heimspiel an den Start geht.

Christian Klien gibt auf seiner Heimstrecke in Spielberg sein Debüt im ADAC GT Masters Foto: HRT

"Der Red-Bull-Ring ist meine Heimstrecke. Daher freue ich mich umso mehr, dass wir dort mit JP Motorsport Gaststarter im ADAC GT Masters sind", so Klien und weiter: "Für mich ist es der erste Einsatz in der Deutschen GT-Meisterschaft. Ich verfolge die Serie natürlich schon lange und weiß, wie hoch das Niveau von Fahrern und Teams ist. Deshalb werden die Rennen für uns eine wichtige Standortbestimmung im GT3-Sport."

"Dem McLaren 720S GT3 sollte der Red-Bull-Ring gut liegen. Es werden aber neue Herausforderungen auf uns zukommen. Man kann die Reifen nicht vorheizen und muss versuchen, das perfekte Fenster zu finden, in dem das Auto am besten funktioniert", erklärt der ehemalige Formel-1-Pilot, der 2021 mit dem 720S GT3 einige Gaststarts in der DTM absolvierte.

Dennis Lind kennt das ADAC GT Masters vom Spielberg-Wochenende 2021 Foto: Motorsport Images

Während Klien vor seinem Debüt im ADAC GT Masters steht, feierte Teampartner Dennis Lind im vergangenen Jahr seine Premiere. Der Däne bestritt in einem WRT-Audi zwei Rennen der Saison 2021 - beide in Spielberg, wobei die Strecke damals Neuland für ihn war. Mit Platz fünf im ersten Lauf zeigte Lind direkt bei seinem Debüt, dass mit ihm zu rechnen ist.

"Ich freue mich, wieder auf diesem schönen Kurs in den Bergen fahren zu können", sagt Lind und merkt an: "McLaren ist vor Jahren das letzte Mal im ADAC GT Masters gestartet. Wir haben jetzt ein ganz anderes Auto. In Spielberg wollen wir unter anderem die neue Reifengeneration von Pirelli noch besser unter schwierigen Rennbedingungen kennen lernen, da dieser Reifen auch in anderen Rennserien, an denen wir teilnehmen, zum Einsatz kommt."

"Unser Ziel ist es, vorn mit dabei sein. Allerdings ist das ADAC GT Masters eine der heißesten Rennserien überhaupt. Das Feld liegt immer dicht zusammen, jeder Fehler wird gnadenlos bestraft. Ein Platz in den Top 5 ein Erfolg, eine Top-10-Platzierung respektabel. Sicher ist: Es wird ein harter Kampf", so Lind.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.