Neueinsteiger HGL Racing gibt zweiten Fahrer bekannt

HGL Racing, Newcomer im ADAC GT Masters, hat seine vollständige Fahrerpaarung veröffentlicht. Neben dem bereits bekannten Robin Rogalski wird Simon Connor Primm den Audi R8 LMS GT3 Evo 2 pilotieren.

Primm ist seit vielen Jahren im ADAC GT Masters aktiv. Erste Erfahrungen sammelte er 2023 mit einem Gaststart am Nürburgring, wo er direkt bei seinem Debütrennen als Dritter aufs Podium fuhr. Zwei weitere Jahre in der GT3-Nachwuchsliga des ADAC folgten, in denen er einen Sieg und zwei weitere Podestplatzierungen erzielte.

HGL Racing ist eines der Neueinsteiger-Teams des Jahres 2026. Die Mannschaft arbeitet eng mit Audi Sport Customer Racing sowie Seyffarth Motorsport als Einsatzteam zusammen und kaufte vor kurzem den Audi R8 LMS GT3 Evo 2 des Verstappen.com-Teams.

"Ich freue mich sehr auf die kommende Saison und erwarte, dass wir konstant Ergebnisse in den Top-5 erzielen - gerne natürlich mehr", erklärt Primm. Nach drei Jahren im Team von Paul Motorsport beginnt für den 21-Jährigen nun eine neue Herausforderung, der er gespannt entgegenblickt.

"Es ist ein neues Team, ein neuer Teamkollege, ein neues Auto. Bisher läuft die Zusammenarbeit mit HGL Racing und Robin sehr gut. Robin ist ein cooler Typ und unsere Kommunikation ist auf einem Level. An den Audi habe ich mich sehr schnell gewöhnt, da die Basis recht ähnlich zu meinem vorherigen Auto ist und nur einige aerodynamische Teile und Feinheiten unterschiedlich sind."

HGL-Teamchef Tobias Seyffarth blickt voller Optimismus auf die anstehende Saison. Bei verschiedenen Testfahrten konnten sich das Team und die Fahrer kennenlernen und aufeinander einspielen. "Ich bin überzeugt, dass wir für den Saisonstart sehr gut vorbereitet und sowohl auf Auto- als auch auf Fahrerseite top aufgestellt sind. Mit Robin und Simon haben wir zwei starke und erfahrene Piloten an Bord, die sehr professionell und kameradschaftlich zusammenarbeiten", so Seyffarth.

Ihren ersten Auftritt hat die Mannschaft vom 24. bis 26. April beim Saisonauftakt des ADAC GT Masters auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg (Österreich). Tickets für die Rennen im Rahmen der DTM sind ab 49 Euro unter dtm.com erhältlich.