Neues Audi-Team im ADAC GT Masters: Eastalent fährt mit Siedler und Reicher

Der erst im Dezember 2021 gegründete Rennstall Eastalent-Racing geht 2022 im ADAC GT Masters an den Start. Die österreichische Mannschaft setzt auf einen Audi R8 LMS GT3 EvoII und ein eingespieltes Fahrerduo: Norbert Siedler und Simon Reicher werden sich bei den Rennen der Deutschen GT-Meisterschaft im Cockpit abwechseln.

Die beiden Österreicher waren in den vergangenen beiden Saison bereits mit einem Audi R8 LMS für das Team Yaco im ADAC GT Masters gefahren, und die Mannschaft aus Plauen wird nach Informationen von 'Motorsport.com' auch weiterhin das Einsatzteam von Eastalent-Racing. Besitzer des Rennstalls ist Simon Reichers Vater Peter.

"Wir nehmen das ADAC GT Masters mit einer hochmotivierten Mannschaft in Angriff", sagt Peter Reicher. "Unsere Leidenschaft gilt dem Motorsport und das wollen wir im ADAC GT Masters 2022 zeigen."

Sein 22-jähriger Sohn Simon ging nach Gastauftritten 2019 und 2020 in der vergangenen Saison zum ersten Mal regelmäßig im ADAC GT Masters an den Start. Zusammen mit Siedler bestritt er sechs von sieben Rennwochenenden, zuvor war er in der TCR Germany aktiv.

Siedler feierte 2011 sein Debüt im ADAC GT Masters, an dem er in diesem Jahr zum siebten Mal teilnimmt. "Leider können wir den neuen Audi noch nicht testen. Wegen Lieferverzögerungen steht er uns erst beim offiziellen Test in Oschersleben zur Verfügung", sagt der 39-jährige Routinier.

"Wir haben aber ein gutes Team mit erfahrenen Ingenieuren und Mechanikern. In unserer ersten Saison im ADAC GT Masters werden wir nicht um den Titel mitmischen, aber wir wollen in die Punkte und die Top 10 fahren", beschreibt Siedler die Zielsetzung.

Das ADAC GT Masters startet vom 22. bis 24. April in Oschersleben in die neue Saison.

Mit Bildmaterial von www.kartnet.de / Michael Schulz.