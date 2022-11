Neues BMW-Team im ADAC GT Masters: Es ist FK Performance!

Audio-Player laden

Das neue BMW-Team im ADAC GT Masters heißt FK Performance. Die Mannschaft rund um Fabian Finck und Martin Kaemena wagt den Einstieg in den GT3-Sport und konzentriert sich von nun an voll und ganz auf den Einsatz von BMW-Fahrzeugen.

FK Performance tritt nun als BMW-Team auf breiter Front auf. Neben dem Engagement im ADAC GT Masters steigt das Team auch mit zwei der brandneuen BMW M4 GT4 (G82) in die ADAC GT4 Germany ein. Hinzu kommt ein weiteres BMW-Engagement mit drei Fahrzeugen in der DTM Trophy, in der man schon seit Jahren am Start steht und 2021 den Titel holen konnte.

"Wir danken BMW Motorsport für das Vertrauen und die Unterstützung im GT3- und GT4-Sektor! Wir haben lange darauf hingearbeitet, diesen Schritt wagen zu können. Mit der Erfahrung, die wir bereits sammeln konnten, möchten wir endlich eine neue Herausforderung annehmen und den BMW M4 GT3 auf die Strecke bringen.", so Teamchef Martin Kaemena.

Die Zusammenarbeit mit BMW hat sich in jüngerer Zeit intensiviert. Im Jahr 2021 gewann FK Performance die Teamwertung in der BMW M Sports Trophy, einer BMW-internen Wertung für Kundenteams.

Das in Bremen ansässige Team war zuletzt auf der Nürburgring-Nordschleife zusätzlich noch mit Porsche-Fahrzeugen vertreten, stößt diese nun aber ab. Im Rahmen der Ereignisse beim 12-Stunden-Rennen wurde der Rückzug aus der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) angekündigt.

Die Fahrer für das ADAC GT Masters sind noch nicht bekanntgegeben worden. Möglich ist derzeit vieles. Hoch im Kurs soll die Fahrerpaarung Ben Green und Niklas Krütten stehen, die in der Saison 2022 starke Werbung in eigener Sache gemacht haben.

Außerdem hat Green mit FK 2021 in der DTM Trophy den Fahrertitel geholt. Die Connection steht also. Ein Hindernis könnte jedoch sein, dass sowohl Green als auch Krütten im Zuge ihrer Erfolge aus der FIA-Kategorie Silber für 2023 auf Gold heraufgestuft werden und somit keinen Gewichtsbonus mehr genießen.

Auch interessant im Hinblick auf eine mögliche Fahrerwahl: Sebastian Asch fuhr zu Beginn des Jahres zwei Rennen für FK Performance auf einem Porsche 911 GT3 Cup im Rahmen der NLS. Asch kennt das ADAC GT Masters bekanntermaßen ziemlich gut.

Debüt in der ADAC GT4 Germany mit viel Erfahrung

Zudem erfolgt der Einstieg in die ADAC GT4 Germany. Hier wird die Mannschaft natürlich von ihrem großen Know-how profitieren. Kaemena: "Unsere Mechaniker kennen die GT4-Fahrzeuge in- und auswendig. Nun ist es an der Zeit, dieses Wissen zu verfeinern und neue Ziele zu erreichen."

Die Verbindung zu BMW wird mit dem Engagement weiter vertieft Foto: FK Performance

Finck ergänzt: "Wir freuen uns natürlich auch, als eines der ersten Teams in den nächsten Tagen das erste neue GT4-Fahrzeug von BMW in Empfang zu nehmen. Für uns ist die Marke BMW nicht mehr wegzudenken, weshalb wir uns umso mehr über den Einsatz in diesen Rennserien freuen."

FK Performance ist bislang das einzige Team, das sich mit einem BMW M4 GT3 zum ADAC GT Masters 2023 bekannt hat. Mit Walkenhorst Motorsport ist ein weiteres Team in die Deutsche GT-Meisterschaft eingestiegen, das bislang mit BMW in Erscheinung getreten ist. Allerdings wurde die Marke beim Einstieg noch offengelassen.

Nach wie unklar ist, ob es mit Schubert Motorsport im ADAC GT Masters weitergeht, oder ob man sich auf die Verteidigung des Titels in der DTM konzentrieren wird.

Mit Bildmaterial von FK Performance.