Noch ein neuer Partner für das ADAC GT Masters - mit eigener Onlineshow

eBay Motors ist neuer Partner des ADAC GT Masters und präsentiert den Fans die Deutsche GT-Meisterschaft ab sofort aus einer ganz neuen Perspektive. Eine Onlineshow live aus der eBay Motors Box in der Boxengasse des ADAC GT Masters blickt hinter die Kulissen der Rennserie und stellt die stillen Helden vor, die an oder neben der Rennstrecke arbeiten.

Die Premiere von "ADAC GT Masters Backstage live aus der eBay Motors Box" vom Red Bull Ring läuft am kommenden Sonntag, 13. Juni, um 18.00 Uhr auf youtube.com/adac und auf adac.de/motorsport.

Heimat von "ADAC GT Masters Backstage" ist die eBay Motors Box direkt in der Boxengasse des ADAC GT Masters. Von dort aus wird das von Patrick Simon moderierte Format live übertragen, das bis dato nie gezeigte Einblicke hinter die Kulissen der Rennserie gibt.

So spricht Simon mit den Stars des ADAC GT Masters über ihre Leidenschaft für Autos und ermöglicht einen Blick in ihre privaten Garagen zu Hause. Aber auch die zahlreichen helfenden Hände, die am Rennwochenende im Hintergrund arbeiten, wie Mechaniker oder Streckenposten, bekommen ihre verdiente Aufmerksamkeit und werden den Fans vorgestellt.

ADAC GT Masters Backstage live aus der eBay Motors Box wird aus der Boxengasse gesendet Foto: ADAC Motorsport

"Mit unserem Engagement beim ADAC GT Masters wollen wir die Zielgruppe der Petrolheads für unser eBay Motors Angebot begeistern", freut sich Adrian Heinrich, eBay Head of Acquisition auf das neue Format.

"Viele unserer Kunden schrauben leidenschaftlich selbst. Mit unserem neuen Format bieten wir ihnen einen spannenden Blick über die Schulter der Profis am Schraubenschlüssel, die das Rennwochenende überhaupt erst möglich machen. Wir wollen einen ungewöhnlichen Blick hinter die Kulissen geben, auf Menschen, die mit unserer Zielgruppe die Leidenschaft für Motoren und Technik teilen", sagt Andreas Wielgoss, Director/General Manager eBay Motors.

"Wir freuen uns darüber mit eBay Motors einen neuen starken Partner zu haben, der die Serie den Fans näher bringt. Neben den Stars des ADAC GT Masters werden auch die Personen gewürdigt, die im Hintergrund agieren. Sie sorgen dafür, dass ein Rennwochenende erst stattfinden kann. Wir freuen uns auf eine unterhaltsame Show wiederum in den digitalen Medien für alle Fans, Schrauber und allen, die Spaß am Auto haben", so ADAC Motorsportchef Thomas Voss.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.