Notizen vom ADAC GT Masters auf dem Lausitzring 2022

Christopher Mies und Tim Zimmermann holten den 50. Sieg einen Audi R8 LMS GT3 im ADAC GT Masters. Gleichzeitig war es der fünfte Sieg für Audi in der Deutschen GT-Meisterschaft auf dem Lausitzring. Von den fünf Siegen kamen vier innerhalb der vergangenen 24 Monate zustande. Seit 2020 gewinnt Audi durchschnittlich jedes zweite Rennen in der Lausitz.

- Porsche hat am Lausitzring zurückgeschlagen. Der Sieg von Christian Engelhart und Ayhancan Güven am Samstag war bereits der neunte Triumph für einen 911 im ADAC GT Masters auf dem Lausitzring, womit Porsche klar die erfolgreichste Marke ist. Der bisher letzte Sieg datierte jedoch auf den 19. Mai 2017 zurück, als Robert Renauer und Sven Müller für Herberth Motorsport gewannen.

- Christian Engelhart hat seinen zweiten Platz in der ewigen Bestenliste des ADAC GT Masters mit Sieg Nummer 16 gefestigt. Vor ihm liegt nur Daniel Keilwitz mit 22 Siegen. Dahinter hat Christopher Mies allerdings mit seinem 13. Triumph am Sonntag nachgezogen, was Platz drei bedeutet.

- Engelhart hatte am Samstag auf dem Lausitzring doppelten Grund zur Freude. Der Porsche-Pilot feierte nicht nur den Premierensieg seines Teams Joos Sportwagentechnik, sondern auch den fünften Geburtstag seines Sohnes. "Da am Morgen Qualifying war, konnte ich beim Geschenke auspacken leider nicht dabei sein. Dafür bekommt er jetzt von mir den Siegerpokal."

- Der Madpanda-Mercedes #90 (Puhakka/Perez Companc) konnte im zweiten Freien Training nicht antreten, weil der Motor getauscht werden musste. Das lag an einem Ausritt im ersten Training, weil der Bolide ausgangs Kurve 7 so unglücklich über den Randstein hinaus rutschte, dass es zu einem gewaltigen Schaden im Frontbereich kam. Auf Gesuch wurde dem Team von der Rennleitung eine Installationsrunde außerhalb der Trainingszeit eingeräumt.

- Joos Sportwagentechnik wurde zu einer Strafe von 300 Euro verurteilt, weil der Porsche 911 GT3 R infolge des Getriebeproblems nicht zum Start des Qualifyings vor der eigenen Box stand, wie es in Artikel 33.2 des Sportlichen Reglements festgelegt ist. Die Strafe wird man angesichts der anschließenden Pole und des Sieges am Samstag gern bezahlt haben.

Das ZVO-Team fand das Lamborghini-Emblem von Mick Wishofers Boliden Foto: smg/Ebner

- Für Thierry Vermeulen war der Samstag ein besonderer Termin. Genau vor zwei Jahren startete der Niederländer und Kumpel von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen seine Motorsportkarriere. Das Jubiläum hatte es allerdings in sich. Das erste Mal überhaupt bestritt der 20-Jährige ein Regenrennen, das ihm aber trotz einiger Nervosität "Spaß gemacht hat", wie er sagt.

- Frank Bird erhielt im Anschluss an das Samstagsrennen eine Strafe von fünf Sekunden für den Abschuss des Allied-Porsches #22 (Müller/Sturm) von Joel Sturm in der Startphase in Kurve 8. Auf das Klassement hatte die Strafe keine Auswirkung, es blieb bei P16.

- Jan Marschalkowski und Marvin Dienst bekamen ein besonderes Geschenk von ihren Mechanikern: Der reparierte ZVO-Mercedes #8 (Dienst/Marschalkowski) wies ein Lamborghini-Emblem mit der Message "In Memory of Lausitzring 20/08/22" auf. Das Emblem war im Mercedes-AMG GT3 bei der Kollision am Vortag steckengeblieben, als Marschalkowski von Mick Wishofer getroffen wurde.

- Ricardo Feller holte sich im Sonntagsqualifying seine erste Verwarnung der Saison für seine Rauferei mit Markus Winkelhock ab. Winkelhock stapfte nach dem Qualifying direkt in seine Box, um ein Wörtchen mit ihm zu reden. Feller wurde für die Kollision in Kurve 6 schuldig gesprochen. Beide verschenkten durch mehrere Rammstöße ihren letzten Versuch auf Slicks, als es zählte.

- Großes Glück für Franck Perera: Der Franzose erhielt zunächst von der Rennleitung die Verwarnflagge für das Abdrängen von Ben Green in der Startphase des Sonntagsrennens. Das wäre seine dritte Verwarnung in diesem Jahr gewesen und hätte ihn am Sachsenring um fünf Startplätze zurückgeworfen. Die Entscheidung wurde jedoch wegen "neuer Beweislage" nach dem Rennen wieder zurückgenommen.

- Eine weitere Verwarnung gab es am Sonntag für Kim-Luis Schramm, womit er nun bei Nummer zwei steht. Er verbremste sich in der letzten Runde des Rennens in Kurve 1 im Kampf mit dem nach seinem Dreher zurückkehrenden Joel Sturm. Er fuhr daraufhin geradeaus und sortierte sich weit vor Sturm wieder ein. Dass er mit einer Verwarnung davonkam, dürfte daran liegen, dass Sturm kurz danach noch einen Ausritt hatte, der ihn die Position ohnehin gekostet hätte.

- Mit 21.500 Zuschauern hat das ADAC GT Masters seinen in diesem Jahr obligatorischen Zuschauerrekord auch am Lausitzring geholt. Es ist der fünfte Zuschauerrekord an fünf Rennwochenenden, und das trotz des Regens am Samstag.

- Mit "schuldig" daran ist natürlich das Family-&-Friends-Festival, das seine Premiere mit fünf Erlebniswelten feierte. Für Kinder war mit Fahrradparcours, Hüpfburgen und Schminkstationen gesorgt. Wer sich traute, konnte sich auf elektrischen Motocross-Maschinen bei der ADAC MX Academy versuchen.

- Für die Erwachsenen standen in der Motor-Welt aktuelle Fahrzeugmodelle sowie Motorräder zur Probefahrt bereit, Steilkurven-Feeling im Test-Oval inbegriffen. Der große Geländeparcours der Offroad-Welt eröffnete den Besuchern das Abenteuer abseits der Straße. In der Dekra- und ADAC-Welt wurden in Fahrsimulationen Gefahrensituationen realistisch durchgespielt. Wer ein Herz für die schweren Brummis hat, konnte sich im Truck-Simulator als König der Landstraße fühlen. Eine dicht belagerte Attraktion war auch ein Rettungshelikopter der ADAC Luftrettung.

- "Gestört aber GeiL" war am Samstag das musikalische Highlight beim Family-&-Friends-Festival. Die Fans mussten jedoch ein wenig auf ihre Helden warten, denn das deutsche DJ-Duo stand kurz zuvor noch bei einem Konzert im nordrhein-westfälischen Weeze auf der Bühne. Mit einem Privatflieger kamen die DJs schließlich am Lausitzring an

- Obwohl der Samstag alles andere als nach Plan für Land-Motorsport lief, wurde am Nachmittag in der Box gefeiert. Zwei Teammitglieder hatten Geburtstag, zudem wurde ein Mechaniker Vater. Angesichts der Tatsache, dass Christopher Mies ebenfalls frischgebackener Vater ist, sagte Teamchef Christian Land: "Wir sind ein sehr fruchtbares Team." Am Sonntag gab es dann den zwölften Sieg des Teams im ADAC GT Masters zu feiern.

- Im Rahmen des ADAC GT Masters wurden am Rennwochenende in der Lausitz die Finals der inklusiven E-Kart-Slalom Trophy ausgetragen. Bei diesem Projekt messen sich junge Talente mit oder ohne Behinderung mit speziell konstruierten Elektro-Karts. Am Freitag testeten die Fahrer vom Team Landgraf, Ricardo Feller und Markus Winkelhock die Karts und sprachen mit den Verantwortlichen über das außergewöhnliche Projekt.

- Marvin Dienst ist am Lausitzring in das ADAC GT Masters zurückgekehrt. Der 25-Jährige war nicht nur neuer Teamkollege von Jan Marschalkowski im Team ZVO. Er startete auch im Prototype Cup Germany für das Team Toksport WRT. Der "Doppeldienst" war erfolgreich. Er konnte seine Führung gemeinsam mit seinem Fahrerkollegen Berkay Besler in der LMP3-Meisterschaft behaupten.

- Jack Aitken wurde vom ADAC zum Interviewer erklärt und stellte seinen Kollegen einige pikante Fragen. Dabei kam heraus: Albert Costa hat die meisten weiblichen Besucher beim Pitwalk und Ricardo Feller fährt privat die dickste Karre.

- Christopher Grotheer ist Deutschlands erster Olympiasieger im Skeletonsport. Am Sonntag war der Thüringer zu Gast und brachte die Goldmedaille mit, die er bei den Winterspielen 2022 im Eiskanal von Yanqing erkämpft hatte. Grotheer begutachtete als Liebhaber schneller Motorräder die Supersportwagen und setzte schließlich die Piloten vor dem Sonntagsrennen mit dem "Drivers start your Engines"-Schild in Bewegung.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.