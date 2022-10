Notizen vom ADAC GT Masters vom Hockenheimring

Audio-Player laden

Auch im 16. Jahr des ADAC GT Masters ist der Titel nicht verteidigt worden. Raffaele Marciello sortierte sich als 24. Fahrer in die Liste der Meister ein. Er ist nach Christopher Haase (2007), Tim Bergmeister (2008), Christian Abt (2009) und Jules Gounon (2017) der fünfte "Single"-Meister. Alle anderen Titel wurden von Fahrerpaarungen geholt.

- Es ist auch die erste Fahrermeisterschaft für den Mercedes-AMG GT3 im ADAC GT Masters. Mercedes hat den Titel zweimal (2012 durch Sebastian Asch und Maximilian Götz, 2015 durch Asch und Luca Ludwig) geholt, beide Male jedoch mit dem Vorgänger SLS AMG GT3. Der AMG GT3 war immer vorne dabei, holte jedoch nie den Titel im ADAC GT Masters - bis jetzt.

- Christian Engelhart ist mit seinem 17. Sieg einen weiteren Schritt in der ewigen Bestenliste an Daniel Keilwitz (22) herangekommen. Es war gleichzeitig der fünfte Sieg für Porsche auf dem Hockenheimring, womit man gemeinsam mit Lamborghini nun zweierfolgreichste Marke hinter Audi (acht Siege) ist.

- Der Sieg von Jules Gounon und Fabian Schiller im Sonntagsrennen war der Erste für den Mercedes-AMG GT3 in Hockenheim. Mercedes-Benz hat im Motodrom bislang tatsächlich nur einmal gewonnen - 2012 beim Titelgewinn von Sebastian Asch und Maximilian Götz. Gounon hat sich mit vier Siegen in diesem Jahr mit nun zwölf Triumphen von Platz sieben auf P4 in der ewigen Bestenliste vorgearbeitet.

- Ayhancan Güven maß seiner ersten Poleposition im ADAC GT Masters große Bedeutung zu. "Ich hatte so viele zweite und dritte Startplätze dieses Jahr und habe die Pole jedes Mal um wenige Hundertstelsekunden verfehlt. Das war schon gut, aber die Pole ist doch nochmal anders. Alle Sektoren kamen zusammen, eine Superrunde", sagt er gegenüber 'Motorsport.com Deutschland'. Die Polesetter in Hockenheim erhielten ein Paar Ski von Pirelli als Sachpreis.

- Im ersten Freien Training, das auf sehr nasser Strecke über die Bühne ging, kam es zu zwei Ausrutschern. Frederic Vervisch (Seyffarth-Audi #77) nahm in der Vollgas-Links-Rechts vor der Südkurve zu viel Randstein mit und segelte auf den Dragstrip. Dabei verfehlte er eine Mauer knapp und schlug anschließend sanft in eine andere Barriere ein.

Kurze Zeit später kopierte Norbert Siedler (Eastalent-Audi #54) den berühmten Abflug von Nico Hülkenberg aus der Formel 1. Er geriet in der Südkurve zu weit nach außen und schlidderte auf dem eisglatten nassen Dragstrip in die Bande. In beiden Fällen blieb es bei minimalen Schäden an den Autos. Siedler opferte bei der Gelegenheit aber gleich noch eine BWT-Werbetafel.

- Paul Motorsport kaufte, um den erneuten Podiumsplatz am Samstag zu feiern, im Hotel eine Statue mit einem roten Kopf. Diese wurde für einen Mechaniker des Teams mit roten Haaren erworben. Auf die Frage bei der Pressekonferenz, was denn nach dem erneuten Podium am Sonntag gekauft werde, antwortete Maximilian Paul eiskalt: "Frauen!", was zu großer allgemeiner Erheiterung führte. Dass es anschließend allen schwerfiel, ernst zu bleiben, liegt auf der Hand.

- Marvin Dienst absolvierte erneut "Double Duty" am Wochenende. Er startete sowohl bei ZVO Racing an der Seite von Jan Marschalkowski, als auch im Prototype Cup Germany für Toksport WRT auf einem Ligier JS P320. Während das Wochenende für den zweiten ZVO-AMG nicht wunschgemäß verlief, konnte Dienst bei den Prototypen jubeln: Gemeinsam mit Berkay Besler ist er erster Meister der neuen LMP3-Serie, die gemeinsam vom ADAC und der Creventic organisiert wird.

- Die Fans vermissen den Kalender für das Jahr 2023 im ADAC GT Masters. Dieser verzögert sich, weil es aufgrund der Verschiebungen rund um die 24 Stunden von Spa zu einer komplett neuen Situation gekommen ist. Als sicher gilt, dass es keine großen Änderungen im Kalender geben wird, wahrscheinlich werden dieselben sieben Strecken besucht. Nach sechs Zuschauerrekorden in der Saison 2022 gibt es auch wenig Grund, etwas zu ändern.

- Die "Bad Boy"-Liste für die meisten Strafrunden der Saison geht an den Car-Collection-Audi #33 (Drudi/Vermeulen). Dieser hielt sich in Hockenheim zwar schadlos, hatte aber im Laufe der Saison dreimal durch die Strafrunde zu fahren (einmal wurde die Strafe nachträglich verhängt). Zieht man Strafrunden für zu kurze Boxenstopps hinzu, hat der Allied-Porsche #22 (Müller/Sturm) in Hockenheim seinerseits mit Nummer drei nachgezogen.

- Mercedes-AMG hat seinen kompletten Fahrerpool nach Hockenheim geholt, um die Meisterschaft von Raffaele Marciello zu feiern. Darunter unter anderem die DTM-Fahrer Maximilian Götz, Luca Stolz und Maro Engel, die alle vereinzelte Starts im ADAC GT Masters 2022 absolviert haben.

- Ex-Meister Luca Ludwig, der ebenfalls in Hockenheim zu Gast war, ist Vater einer Tochter geworden. Sie ist vor zwei Wochen gesund zur Welt gekommen. Ludwig war 2022 auf der Nürburgring-Nordschleife für das Octane126-Team auf einem Ferrari 488 GT3 unterwegs.

- Weitere prominente Gäste: GT-Papst Stephane Ratel, Porsche-Motorsportchef Thomas Laudenbach, der ehemalige Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug, DTM-Legende Bernd Schneider und Formel-2-Pilot David Beckmann. Auch das Management von Daniel Keilwitz wurde gesichtet.

- Serienpartner BWT sammelte im Rahmen der b.waterMISSION erneut in dieser Saison Gelder für Brunnen in Afrika. Wie 2021 kamen pro absolvierter Rennrunde jedes Fahrzeugs vier Euro für Projekte in Tansania und Gambia zusammen. Am Ende wurde der Betrag auf 50.000 Euro aufgestockt. Dass es 10.000 Euro weniger wurden als 2021, ist dem kleineren Starterfeld geschuldet.

Einer der neuen Brunnen wird Meister Raffaele Marciello gewidmet. Der Deutsche GT-Meister überreichte im Rahmen der Championship-Siegerehrung einen symbolischen Scheck an Anna Grubeck, Head of Sportsponsoring der BWT Holding. BWT lud außerdem mehr als 1.000 Gäste zum Finale nach Hockenheim.

- Etwas weniger, aber nicht minder beeindruckende 400 Gäste lud HWA an den Hockenheimring. Anlass war sowohl der Titel von Raffaele Marciello, als auch die erste öffentliche Fahrt des ZEDU-1. Das Fahrzeug, dessen Feinstaubemissionen nicht in die Umwelt gelangen, dient auch als Basis für die künftige Hyraze-League. Mehr zu diesem Thema folgt in den kommenden Tagen bei uns.

Kai Ebel schickte das Feld des ADAC GT Masters los Foto: ADAC Motorsport

- Eine weitere Demonstration gab es vom NXT Gen Cup. Der vollelektrische Markenpokal will im kommenden Jahr im Rahmen der elektrischen skandinavischen Tourenwagenmeisterschaft an den Start gehen und präsentierte den Fans in Hockenheim sein Fahrzeug, den LRT NXT 1. Der Elektro-Renner basiert auf dem Mini Cooper SE mit einer 30-Kilowattstunden-Batterie und einer Leistung zwischen 190 und 230 PS.

- Emil Frey Racing veranstaltete am Samstagabend eine Saisonabschlussparty im Oktoberfest-Stil. Dazu wurde ein riesiges Partyzelt aufgebaut, das es sogar mit der Hospitality des Porsche-Carrera-Cups aufnehmen kann, der derzeitigen Benchmark im Fahrerlager. Teamchef Lorenz Frey-Hilti ließ es sich nicht nehmen, selbst in Lederhosen aufzuschlagen.

- Vor dem Finalrennen in Hockenheim gedachte das ADAC GT Masters dem im Alter von 78 Jahren verstorbenen Red Bull-Mitbegründer Dietrich Mateschitz mit einer Schweigeminute. ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser: "Der Motorsport hat Dietrich Mateschitz viel zu verdanken und wir verlieren mit ihm eine Persönlichkeit, die sich sehr um den Sport verdient gemacht hat. Er war ein herausragender Förderer des Spitzensports und ebenso engagiert in der Nachwuchsförderung."

- Kai Ebel kam als Gast des "Club of Champions" von Serienpartner herrenausstatter.de an den Hockenheimring. Er gab mit dem Schild "Start your Engines" das entsprechende Kommando zum Starten der Motoren.

- Das ADAC GT Masters bekommt einen offiziellen Saugroboter. In Kooperation mit Medion entstand ein Modell, das im ADAC GT Masters-Look ausgeliefert wird - mit Heckspoiler, Auspuffrohren, Lüftungsschlitzen und Sponsoren-Logos. Der Renn-Sauger kann beim Arbeiten auch Motorengeräusche von sich geben. Erworben werden kann er im Medion-Shop.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.