Offiziell: David Schumacher wechselt 2024 von der DTM ins ADAC GT Masters

Ein Schritt zurück, zwei Schritte vorwärts? David Schumacher wird 2024 nicht wie in den vergangenen zwei Jahren in der DTM, sondern mit dem ADAC GT Masters im Rahmenprogramm an den Start gehen. Der 22-jährige Sohn von Ralf Schumacher teilt sich den Mercedes-AMG GT3 dabei mit dem 18-jährigen Salman Owega, der im Vorjahr mit dem Landgraf-Team den Titel holte.

"Ich bin sehr gespannt auf meine erste Saison mit HRT im ADAC GT Masters", sagt Schumacher. "Die Rennserie hat eine lange und erfolgreiche Geschichte. Auch war HRT in der Vergangenheit nicht nur im ADAC GT Masters, sondern auch in anderen Serien eine feste Größe. Die Konkurrenz wird in dieser Saison sehr stark sein. Wir werden unser Bestes geben, um gemeinsam ein erfolgreiches Jahr zu haben."

Das Duo darf sich absolute Titelchancen ausrechnen, da im ADAC GT Masters ab dieser Saison keine Werksfahrer der FIA-Kategorie Platin mehr zugelassen sind und auch Gold-Fahrer nur unter gewissen Bedingungen starten dürfen. Schumacher und Owega haben Silber-Status.

Titelverteidiger freut sich: "Habe mit David starken Partner"

"Mit David habe ich einen starken Partner an meiner Seite. Ich denke, wir haben ein gutes Gesamtpaket, um in der Meisterschaft eine Rolle zu spielen", will Salman Owega, jüngerer Bruder von Ex-DTM-Pilot Jusuf Owega, seinen Titel mit dem prominenten Teampartner verteidigen.

Schumacher wird, wie Teamchef Ulrich Fritz gegenüber Motorsport-Total.com bestätigt hat, diese Saison mit HRT auch auf der Nürburgring-Nordschleife zum Einsatz kommen, muss aber dafür erst seinen Permit machen, der dort bei den meisten Rennen Voraussetzung ist. In der GT-World-Challenge Europe sind für Schumacher - zumindest bei HRT - keine Einsätze geplant.

Der Fokus liegt also auf dem ADAC GT Masters, das 2024 insgesamt sechs Saison-Wochenenden austrägt. "Der Gewinn der Teamwertung in unserem Debütjahr im ADAC GT Masters hat unser Konzept bestätigt, in dieser Serie jungen Talenten eine Plattform zu bieten", sagt Fritz, dessen Team bereits einen Mercedes-AMG GT3 mit Finn Wiebelhaus und Kwanda Mokoena bestätigt hat.

Manuel Reuter als Fahrercoach bei Schumachers HRT-Team

"Mit David und Salman haben wir zwei weitere Talente für uns gewinnen können, die zudem ein beachtliches Maß an Erfahrung sowie Erfolge vorweisen können. Wir denken, dass auch hier Synergien mit unseren Youngstern Finn Wiebelhaus und Kwanda Mokoena entstehen und sich eine schlagkräftige und siegfähige Truppe bilden kann. Wir werden alles dafür tun, um ihre Entwicklung voranzubringen und um Siege mitzufahren."

Diesbezüglich wird auch DTM-Legende Manuel Reuter eine Rolle spielen, der über Wiebelhaus ins Team kam und nun seine Expertise in Sachen Nachwuchsförderung einbringen soll. David Schumachers Ex-DTM-Team Winward wird übrigens nicht im ADAC GT Masters antreten, dessen Saisonstart von 26. bis 28. April im Rahmen der DTM in Oschersleben stattfinden wird.

