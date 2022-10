Offiziell: JP Motorsport steigt 2023 ins ADAC GT Masters ein

Audio-Player laden

Lange hielt es das Team nicht aus, mit der Meldung zu warten: Nur einen Tag nach dem Finalrennen gibt JP Motorsport bekannt, im Jahr 2023 das ADAC GT Masters zu bestreiten. Das Team rund um Patrik Krupinski wird somit McLaren nach neun Jahren Abstinenz mit Ausnahme des eigenen Gaststarts ins ADAC GT Masters zurückbringen.

Mehr als die Ankündigung mit einem Bild des McLaren 720S GT3 vom Gaststart in Spielberg in diesem Jahr in den sozialen Medien gibt es aktuell noch nicht. Die im rheinländischen Erkelenz beheimatete Mannschaft nahm 2022 sowohl an den Sprint- als auch den Endurance-Rennen der GT-World-Challenge (GTWC) Europe teil.

Den Gaststart auf dem Red Bull Ring absolvierten in diesem Jahr der langjährige JP-Stammfahrer Christian Klien und Ex-Lamborghini-Junior Dennis Lind. In der GTWC Europe teilten sich Lind und Vincent Abril das Cockpit des Pro-Autos, bei den Endurance-Rennen stieß Klien hinzu. Allerdings fuhr das Pro-Auto nicht bei allen Rennen mit.

Der Fokus lang im Jahr 2022 auf dem Pro-Am-Fahrzeug von Krupinski und Klien (nur bei einem Lauf sprang Norbert Siedler anstelle von Klien ein). Krupinski und Klien holten den Vizetitel in der Pro-Am-Wertung des Sprint Cups der GTWC Europe. Welchen Einfluss das Masters-Engagement diesbezüglich hat, bleibt abzuwarten. Beide Serien stimmen sich so ab, dass es keine Terminkollisionen gibt.

Bekannt sein dürfte das Team dem deutschen Publikum noch aus seinem Teilzeitengagement in der DTM 2021. JP Motorsport erteilte der Meisterschaft danach jedoch eine klare Absage. Das Team besteht erst seit 2020.

Die bislang letzte Saison, in der ein McLaren alle Rennen des ADAC GT Masters bestritten hat, war das Jahr 2014. Damals trat MRS-GT Racing mit einem McLaren MP4-12C GT3 an. Das Ziel von JP Motorsport wird sein, den ersten Sieg für die britische Marke in der Deutschen GT-Meisterschaft zu holen.

Das Team hat außerdem im Frühjahr eine Kooperation mit Zakspeed angekündigt. Diese bezieht sich allerdings in erster Linie auf den historischen Motorsport. Alle weiteren Entwicklungen bleiben abzuwarten - auch infolge der erneuten Insolvenz des Rennstalls.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.