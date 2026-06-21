Poleposition für Lokalmatador Simon Connor Primm am Lausitzring

Poleposition beim Heimspiel des ADAC GT Masters am Lausitzring für Simon Connor Primm aus Großschirma: Im Audi R8 LMS GT3 Evo 2 fuhr er ins 1:20.476 Minuten zur Bestzeit und bescherte damit auch seinem Team HGL Racing zum ersten Mal Startplatz eins in der GT3-Nachwuchsliga des ADAC.

"Es freut mich unglaublich. Wir haben so viel am Auto gearbeitet und endlich hat es geklappt. Vielen Dank an Audi, an mein Team HGL Racing und meinen Teamchef Tobias Seyfarth, ohne die das alles nicht möglich wäre. Es ist ein richtiger Befreiungsschlag", strahlte Primm, der sich das Auto mit Robin Rogalski teilt.

"Wir werden sehen, was im Rennen möglich ist. Unser Audi ist gut und wir sind zuversichtlich." Hinter dem Polesetter spitzt sich der Kampf um die Tabellenführung weiter zu. Mit 0,059 Sekunden Rückstand fuhr der aktuell Zweitplatzierte der Meisterschaft, Leyton Fourie (FK Performance), auf Startplatz zwei.

Der BMW-Pilot setzte früh Bestzeit nach Bestzeit und musste sich am Ende nur Primm geschlagen geben. Direkt dahinter belegt der aktuelle Meisterschaftsführende Finn Zulauf (Team Engstler) mit 0,166 Sekunden Rückstand auf Rang drei. Er wählte eine andere Herangehensweise und setzte erst kurz vor Ende der Session seine schnellste Rundenzeit.

Die Top-5 komplettieren die beiden Porsche 911 GT3 R von Razoon - more than Racing. Leo Pichler geht mit 0,206 Sekunden Rückstand von Startplatz vier aus ins Rennen, sein Teamkollege Pavel Lefterov mit 0,257 Sekunden Abstand zur Spitze direkt dahinter.

Das zweite Endurance-Rennen auf dem Lausitzring mit 80 Minuten Länge, zwei Boxenstopps inklusive Fahrerwechsel sowie einmaligem Reifenwechsel wird ab 15:05 Uhr live im Free TV auf Sport1 übertragen und ist zudem auf Joyn, ServusTV On und youtube.com/adacmotorsports im Stream verfügbar.