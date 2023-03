PS on Air - Der ADAC GT Masters-Talk ist zurück aus der Winterpause

Audio-Player laden

Saisonstart für PS on Air - Der ADAC GT Masters-Talk: Am Sonntag (26. März) um 13 Uhr begrüßt Moderator Patrick Simon die Motorsport-Fans mit der ersten Talkrunde des Jahres. In der Premieren-Sendung 2023 warten Themen rund um das ADAC GT Masters und die ADAC GT4 Germany. Der ADAC GT Masters-Talk ist online auf Motorsport-Total.com zu sehen.

Rund zwei Monate vor dem ersten Rennen des ADAC GT Masters am 10. Juni auf dem Hockenheimring spricht Simon über die neuesten Entwicklungen in der GT3-Serie des ADAC. In der Online-Talkshow bringt der Moderator die Fans auf den aktuellen Stand und stimmt auf den bevorstehenden Saisonauftakt beim "Festival of Dreams" ein.

Zu den ersten Gästen des Jahres zählt Thomas Voss. Der ADAC-Motorsportchef blickt auf die bevorstehende Saison des ADAC GT Masters. Außerdem spricht Klaus Landgraf, Teamchef des gleichnamigen Rennstalls, über die Pläne für die neue Saison. Raffaele Marciello krönte sich mit dem Team aus Gensingen 2022 zum Champion. Abgerundet wird die Talkrunde von den neuesten Nachrichten aus der ADAC GT4 Germany.

PS on Air - Der ADAC GT Masters-Talk läuft am Sonntag ab 13 Uhr live.

