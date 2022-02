PS On Air läutet Saison 2022 des ADAC GT Masters ein

Audio-Player laden

PS on Air - Der ADAC GT Masters-Talk ist aus seiner kurzen Winterpause zurück und startet am Sonntag (6. Februar) um 13 Uhr in die neue Saison. In der ersten Sendung des Jahres gibt es News aus dem ADAC GT Masters und Moderator Patrick Simon begrüßt prominente Gesichter aus der Deutschen GT-Meisterschaft, der ADAC TCR Germany und der ADAC GT4 Germany. PS on Air - Der ADAC GT Masters-Talk ist im Livestream auf Motorsport.com zu sehen.

Zu den Gästen der ersten Sendung 2022 zählt unter anderen Torsten Schubert. Der Teamchef von Schubert Motorsport schickt in der kommenden Saison des ADAC GT Masters den neuen BMW M4 GT3 ins Rennen und berichtet über seine ersten Erfahrungen mit dem GT3-Boliden.

Ebenfalls mit dabei ist der aktuelle TCR-Germany-Champion Luca Engstler, der seit kurzem zum offiziellen Fahrerkader von Audi Sport customer racing gehört. In der populären Online-Talkshow spricht der Allgäuer über seinen ersten Einsatz für den deutschen Sportwagenhersteller, was in diesem Jahr für ihn ansteht und wie er sich aktuell auf die neue Saison vorbereitet.

PS on Air - Der ADAC GT Masters-Talk schaut auch auf die aktuellen Entwicklungen in der Deutschen GT-Meisterschaft und wirft einen Blick auf die Erfolge der ADAC-GT-Masters-Asse bei den Langstreckenrennen in Daytona und Kyalami.

Rainer Dörr ist mit seiner Mannschaft Dörr Motorsport bereits seit 2019 in der ADAC GT4 Germany am Start und holte in der Zeit zwei Siege. Für 2022 baut der Rennstall aus Frankfurt sein Engagement in der ADAC GT4 Germany weiter aus und setzt dabei erstmals drei Aston Martin Vantage GT4 ein. Im Gespräch mit Patrick Simon verrät der Teamchef, welche Ziele gesetzt sind und wie die Mannschaft sich dafür aufstellt.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.