PS on Air live: Das planen Landgraf und ID Racing 2022 im ADAC GT Masters

PS on Air - Der ADAC GT Masters-Talk geht am kommenden Sonntag (27. März) um 13 Uhr mit vielfältigen News zur Deutschen GT-Meisterschaft auf Sendung. Moderator Patrick Simon verkündet in der Online-Talkshow die Pläne von Landgraf Motorsport in der anstehenden Saison und stellt Serien-Neuzugang ID Racing vor. Die Sendung gibt es live am Sonntag ab 13 Uhr im Livestream von Motorsport.com zu sehen.

Im vergangenen Jahr startete das Team Landgraf erstmals in der Deutschen GT-Meisterschaft, schaffte im Debütrennen mit der Mann-Filter "Mamba" den ersten Sieg und beendete die Saison auf der vierten Position der Gesamtwertung.

In der Teamwertung schloss die Mannschaft von Klaus Landgraf die Debütsaison auf Platz fünf ab. Wie die Pläne für 2022 aussehen und wer für das Team aus Rheinland-Pfalz ins Lenkrad greift, wird exklusiv bei PS on Air verraten.

Der Rennstall von Iris Dorr gehört in dieser Saison zu den Newcomern im ADAC GT Masters. ID Racing wurde erst vergangenes Jahr gegründet, die Teamchefin ist aber seit 30 Jahren im Motorsport tätig und keine Unbekannte in der Deutschen GT-Meisterschaft. Patrick Simon stellt die Mannschaft aus dem süddeutschen Lonsee vor, die 2022 mit einem Porsche 911 GT3 R angreift.

Auch in der deutschen Formel 4, die in der kommenden Saison drei Mal im Rahmenprogramm des ADAC GT Masters startet, gibt es einen Neuzugang: Der im vergangenen Jahr gegründete Rennstall PHM Racing aus Berlin engagiert sich mit vier brandneuen Fahrzeugen von Tatuus in der Nachwuchsserie. Patrick Simon stellt die Neueinsteiger in der Onlineshow vor.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.