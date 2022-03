Rutronik Racing im ADAC GT Masters 2022 weiter mit Marschall/Schramm

Audio-Player laden

Die zweite Fahrerpaarung bei Rutronik Racing steht: Neben Patric Niederhauser und Luca Engstler werden weiterhin Kim-Luis Schramm und Dennis Marschall für das Team von Fabian Plentz an den Start gehen. Das Fahrzeug geht in einem neuen, blauen Design an den Start. Statt mit der Startnummer 33 wie bisher fährt das Duo mit der #27.

Das Duo geht damit in seine zweite gemeinsame Saison im ADAC GT Masters. Schramm war nach einem enttäuschenden Jahr 2020 von Land zu Rutronik gewechselt. Mit Marshall als Teamkollegen lief es für ihn besser als zuvor an der Seite von Christopher Mies, doch die Saison war ein Auf und Ab.

Sternstunde war die Poleposition mit anschließendem zweitem Platz beim Rennen auf dem Red Bull Ring. Rutronik Racing gelang dabei das schier Unmögliche, mit dem Audi auf dem Red Bull Ring ganz vorne mitzufahren.

Neben weiteren sechsten und achten Plätzen stehen aber auch sieben zweistellige Ergebnisse und ein Ausfall in der Ergebnisliste. Das macht am Ende P11 in der Gesamtwertung. Nun geht es vor allem darum, Konstanz in die Ergebnisse zu bringen. In der Endabrechnung fehlten Schramm in der Juniorwertung 0,5 Punkte auf Ricardo Feller.

"Ich freue mich, wieder mit Rutronik Racing und Dennis im ADAC GT Masters zu starten; vergangenes Jahr fuhren wir auf dem Red Bull Ring auf das Podest. Daran wollen wir anknüpfen und einige Male mehr auf das Podium fahren" so der 24-Jährige vor dem Saisonstart der Deutschen GT-Meisterschaft.

Im zweiten Jahr geht es für das Duo vor allem um mehr Konstanz Foto: Rutronik Racing

Marschall ist bereits seit 2019, mit an Bord, dem Debütjahr des Teams im ADAC GT Masters. Er lieferte an der Seite von Carrie Schreiner so starke Leistungen ab, dass er in den Fahrerkader von Audi geholt wurde. Seit 2021 heißt sein Teamkollege Schramm.

"In das vierte Jahr mit Rutronik Racing zu gehen zeigt, dass die Zusammenarbeit gut ist. Ich fühle mich seit meinem ersten Jahr bei Rutronik Racing sehr wohl!", sagt er. "Mit Kim weiß ich, dass ich einen fahrerisch und charakterlich super Teamkollegen an meiner Seite habe. Auch in diesem Jahr haben wir das Ziel, um die vorderen Plätze mitzukämpfen."

Teamchef Fabian Plentz fügt hinzu: "Ich freue mich über die erfolgreiche Weiterführung der Fahrerpaarung Marschall/ Schramm. Bereits im vergangenen Jahr konnte man mit dem ersten Podiumsplatz auf das bestehende Potenzial aufmerksam machen. Ziel der kommenden Saison ist, darauf aufzubauen, und vermehrt um vordere Plätze in der Gesamtwertung zu kämpfen."

Fun Fact: Dennis Marschall und Kim-Luis Schramm kamen 2021 bei allen Rennen auf geraden Platzierungen ins Ziel. Die einzige Ausnahme war das zweite Rennen auf dem Sachsenring, in dem das Duo 19. wurde.

Mit Bildmaterial von Rutronik Racing.