"Saison ist beendet": Tim Zimmermann wechselt nach Huber-Rückzug nicht

Die Saison 2023 des ADAC GT Masters findet ohne Tim Zimmermann statt. Wie der Memminger exakt an seinem 27. Geburtstag mitteilte, ist die Saison für ihn beendet. Er wird nicht zu einem anderen Team wechseln.

"Ich kann es noch gar nicht richtig fassen, dass wir die Saison nicht zu Ende fahren können", sagt er. "Es ist sportlich eine sehr bittere Entscheidung. Was das jetzt genau für mich als Rennfahrer bedeutet, kann ich im Moment noch nicht absehen."

Huber Racing (nicht zu verwechseln mit Huber Motorsport) hat die Saison im ADAC GT Masters wegen des gesundheitlichen Ausfalls von Teamchef Christoph Huber vorzeitig beendet. Zuvor war bereits das Engagement im Porsche-Carrera-Cup reduziert worden. Luca Rettenbacher, in diesem Jahr noch selbst Fahrer im Carrera Cup, übernahm notgedrungen die Teamleitung.

"Ich wünsche Christoph gesundheitlich nur das Beste und hoffe, dass er bald wieder auf die Beine kommt", so Zimmermann. "Trotz allem hätte ich mir gewünscht, dass dieses tolle Projekt einen besseren Abschluss bekommen hätte."

In der Gesamtwertung liegt Zimmermann mit seinem Teamkollegen Jaxon Evans nur sieben Punkte hinter der Spitze auf Rang drei. Das ADAC GT Masters hätte einen spannenden Vierkampf mit vier Fahrerpaarungen innerhalb von zehn Punkten erleben können. Nun sind es nur noch drei.

Rettenbacher ergänzt: "Wir möchten uns bei Tim und Jaxon für die fantastische Leistung in der Saison bedanken. Der Sieg im ersten ADAC GT Masters Rennen ist ein Highlight in der Geschichte von Huber Racing." Zimmermann und Evans gewannen den Saisonauftakt in Hockenheim und holten eine Poleposition auf dem Norisring.

Zimmermann gibt sich kämpferisch: "Ich bedanke mich bei meinen Partnern für diese erste großartige Saisonhälfte und es tut mir sehr leid, dass es eben jetzt so zu Ende gehen musste. Wir arbeiten die Situation jetzt zusammen auf und sehen dann, was kommt. Die Ergebnisse aus diesem Jahr machen Mut und zeigen, dass die Meisterschaft drin gewesen wäre."

Noch nicht geäußert hat sich Jaxon Evans. Für den Neuseeländer war das ADAC GT Masters in diesem Jahr das Hauptengagement. Außerdem ist er als Langstreckenpilot für das Team Riley bei den vier Langstreckenrennen der IMSA SportsCar Championship unterwegs.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.