Schnitzelalm Racing feiert Comeback im ADAC GT Masters mit Meisterduo

Schnitzelalm Racing kehrt mit dem Mercedes-AMG GT3 ins ADAC GT Masters zurück. Das Team aus Niederzissen bestreitet im Rahmen des Int. Shell ADAC Truck-Grand-Prix vom 10. bis 12. Juli einen Gaststart auf dem Nürburgring.

Pilotiert wird der Mercedes der Mannschaft von bekannten Gesichtern: Enrico Förderer und Jay Mo Härtling, die amtierenden Champions der ADAC GT4 Germany, werden gemeinsam an den Start gehen. Für Härtling wird es der dritte Einsatz in der GT3-Nachwuchsliga des ADAC.

Der 23-Jährige startete bereits 2024 gemeinsam mit Schnitzelalm Racing am Nürburgring sowie in Hockenheim und stand einmal auf dem Podium. "Ich freue mich, wieder im ADAC GT Masters zu starten", erklärt Härtling.

"Wir kennen uns als Fahrerduo sehr gut und wollen die Chance nutzen, uns im Mercedes-AMG GT3 weiterzuentwickeln. Wenn wir das Potenzial des Autos ausschöpfen und um gute Platzierungen kämpfen können, wäre das ein gelungenes Wochenende."

Härtling und Förderer sind amtierende Champions der ADAC GT4 Germany Foto: ADAC Motorsport

Sein Teamkollege Förderer, mit dem er sich bereits vergangene Saison beim Titelgewinn in der ADAC GT4 Germany das Auto von Schnitzelalm Racing teilte, feiert hingegen sein Debüt - im ADAC GT Masters und in der GT3-Klasse. "Der Schritt ins GT3-Auto ist für mich etwas Besonderes."

"Das ADAC GT Masters ist dafür eine ideale Plattform, um Erfahrung auf hohem Niveau zu sammeln", freut sich Förderer auf seinen ersten Einsatz. Schnitzelalm Racing ist seit 2024 immer wieder als Gaststarter aktiv, 2025 bestritt die Mannschaft erstmals eine komplette Saison im ADAC GT Masters.

Zwei Polepositions sowie vier Podiumsplatzierungen stehen für das Team aus Niederzissen, das nur rund 30 Kilometer vom Nürburgring entfernt beheimatet ist, zu Buche. "Der Gaststart im ADAC GT Masters ist für uns die ideale Gelegenheit, unsere beiden Nachwuchsfahrer bei unserem Heimrennen weiterzuentwickeln."

"Enrico bekommt die Chance, sein GT3-Debüt auf diesem Niveau zu feiern, während Jay Mo bereits Erfahrung aus der Serie mitbringt", sagt Teamchef Thomas Angerer. "Dass wir das vor der großartigen Kulisse des Truck-Grand-Prix tun können, macht das Wochenende noch besonderer. Wir bedanken uns zudem bei unserem neuen Partner Logosocke, der dieses Projekt unterstützt."