Schubert-BMW im ADAC GT Masters 2022: Werksfahrer verpassen Auftakt

Schubert Motorsport hat die Katze aus dem Sack gelassen: Auf den zwei BMW M4 GT3 gehen im ADAC GT Masters die Werksfahrer Jesse Krohn und Nick Catsburg sowie die Junioren Niklas Krütten und DTM-Trophy-Meister Ben Green an den Start. Wegen Verzögerungen bei der Auslieferung wird das Werksfahrer-Auto jedoch nicht beim Saisonauftakt in Oschersleben an den Start rollen.

Krohn geht mit Schubert in sein zweites Jahr. In der ersten Jahreshälfte war er zusammen mit Nick Yelloly 2021 sogar im Titelkampf. Ein bitterer Ausfall in Führung liegend auf dem Red Bull Ring machte einen möglichen Sieg zunichte. In der zweiten Jahreshälfte lief es dann schlechter mit dem Tiefpunkt einer Disqualifikation am Sachsenring und das Duo fiel auf den achten Platz zurück.

Jetzt soll mit dem neuen Auto ein Angriff auf den Titel erfolgen, sofern das mit zwei Rennen weniger machbar ist. "Mit dem neuen BMW M4 GT3 haben wir hohe Erwartungen und ich bin zuversichtlich, dass wir auf den Erfolgen des Vorjahres aufbauen können. Nicky und ich werden unser Bestes geben, um die Ziele des Teams zu erreichen", so der 31-jährige Finne.

Auf Nick folgt Nick: Weil Nick Yelloly von BMW auf die Nordschleife und in die GT-World-Challenge abkommandiert wird, brauchte Schubert Ersatz. Und fand ihn in Nick "Nicky" Catsburg. Der Niederländer gilt als Allrounder im Sport- und Tourenwagenbereich.

Das Werksauto wird erst in Spielberg debütieren, die Junioren starten in Oschersleben Foto: ADAC Motorsport/Schubert

Einer seiner größten Erfolge war der Sieg beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring 2020 und der Titel in der Interkontinentalen GT-Challenge (IGTC). Im ADAC GT Masters bestritt der 34-Jährige bisher zehn Rennen und fuhr dreimal auf das Podium.

"Es ist mir eine große Freude, mit Schubert Motorsport ins ADAC GT Masters zurückzukehren. Wir haben hohe Erwartungen und mit Jesse habe ich einen starken Teamkollegen, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite", freut sich der 34-Jährige auf die neue Aufgabe.

Vielseitiger Junior und GT3-Rückkehrer

Die Junioren werden planmäßig beim Saisonauftakt in Oschersleben dabei sein. Niklas Krütten geht in seine erste GT3-Saison. Mit dem 19-Jährigen kommt ein weiterer "Niki" ins Team. Der Deutsche ist im Begriff, ein ähnlicher Allrounder wie Catsburg zu werden.

Im Laufe seiner Karriere fuhr er bereits Formel 4 auf zwei Kontinenten, schnupperte in der EuroFormula Open Formel-3-Luft und wechselte 2021 in den Langstrecken-Sport. In der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS, Ex-VLN) fuhr er einen BMW M240i Racing, im Le-Mans-Cup und der europäischen Le-Mans-Serie (ELMS) ging er auf LMP3-Boliden an den Start und wurde in der ELMS Vizemeister. Hinzu kamen einige IMSA-Rennen in USA.

2022 steht ihm ein Programm bestehend aus LMP2 und GT3 ins Haus. Er wird die ELMS sowie die 24 Stunden von Le Mans in der LMP2-Kategorie bestreiten. Als weiteres Engagement kommt nun die Deutsche GT-Meisterschaft hinzu.

"Das ADAC GT Masters ist eine der stärksten GT3-Serien der Welt und ich freue mich sehr, dieses neue Kapitel in meiner Karriere zusammen mit Schubert Motorsport aufzuschlagen. Ich will so schnell wie möglich lernen und bin zuversichtlich, dass mir Schubert Motorsport mit dem neuen BMW M4 GT3 die perfekten Voraussetzungen dafür gibt", erklärt der 19-Jährige.

Die umstrittene Rieseniere wird im Fahrzeugdesign kaschiert Foto: ADAC Motorsport/Schubert

Für Ben Green ist die GT3-Welt nicht völlig neu. Er fuhr bereits einige Rennen in der britischen GT-Meisterschaft. 2019 bestritt sogar die komplette Saison auf einem BMW M6 GT3 für Century Motorsport. Es reichte jedoch nur zu P17 insgesamt und P13 im Pro-Am-Cup. Deshalb ging er zurück in die GT4-Szene und wurde 2021 Meister der DTM Trophy auf einem BMW M4 GT4 von FK Performance.

"Ich bin sehr glücklich, in dieser Saison mit Schubert Motorsport im BMW M4 GT3 anzutreten. Das Team hat beim ADAC GT Masters in den vergangenen beiden Jahren starke Leistungen gezeigt und damit für eine konkurrenzfähige Ausgangslage gesorgt. Ich bin mir sicher, dass wir mit dem neuen Fahrzeug ein starkes Paket haben werden", blickt der 24-jährige Brite zuversichtlich auf die neue Saison.

Teammanager Marcel Schmidt ergänzt: "Der BMW M4 GT3 bietet uns ein neues Projekt mit neuen Chancen und wir sind froh, Jesse und Nick an Bord zu haben. Sie verfügen über das Talent und die Erfahrung, um dieses Projekt voranzubringen."

"Mit Niklas und Ben haben wir außerdem zwei vielversprechende Youngster am Start. Wir möchten diesen talentierten Nachwuchsfahrern die Möglichkeit geben, sich in einem professionellen Umfeld im GT3-Sport zu etablieren."

"Natürlich hätten wir uns sehr gefreut, ab dem ersten Saisonrennen mit beiden Autos am Start zu sein. Leider müssen wir auf die Auslieferung eines weiteren BMW M4 GT3 warten. Dennoch fühlen wir uns bereit und freuen uns auf die neuen Herausforderungen, die vor uns liegen."

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport/Schubert.