Simon Connor Primm setzt erstes Ausrufezeichen am Nürburgring

Simon Connor Primm (HGL Racing) hat sich die Tagesbestzeit des ADAC GT Masters am Freitag auf dem Nürburgring gesichert. Der Pilot im Audi R8 LMS GT3 Evo 2 fuhr seine schnellste Runde von 1:25.981 Minuten in der Vormittagssession.

"Wir hatten heute nur ein kleines Problem, das wir innerhalb von ein paar Minuten beheben konnten. Ansonsten war es ein reibungsloser Tag. Wir haben getestet, was wir uns vorgenommen hatten", so Primm.

"Ich habe zuhause nochmal extra trainiert und mich intensiver auf die Hitze vorbereitet, wobei die Temperaturen hier aktuell noch sehr entspannt sind. Wir hoffen natürlich, an das Lausitzring-Wochenende anzuknüpfen und wieder die Poleposition zu erzielen und im besten Fall das Rennen zu gewinnen."

Bei strahlendem Sonnenschein und 26 Grad setzte sich Felix Hirsiger auf die zweite Position. Dem Piloten vom Team Engstler fehlten in seinem Lamborghini nur 17 Tausendstelsekunden auf die Bestzeit. Der Tabellenzweite des ADAC GT Masters war der einzige Fahrer in den Top-5, der seine schnellste Runde in der Nachmittagssession gesetzt hatte.

Am Freitag gelang es nur Primm und Hirsiger die 1:26er-Marke zu knacken. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Tag. Die zweite Session war super, wir haben uns aufs Qualifying vorbereitet. Das Gefühl war da, das Auto war da, obwohl die hohen Temperaturen sicher nicht hilfreich für schnelle Zeiten waren", erklärt Hirsiger. "Finn hat im Longrun ebenfalls gezeigt, dass wir stabil dabei sein und die Meisterschaftsführung zurückerobern können. Ich denke, das ist möglich, weil wir mental stark sind. Das ist immer der Trumpf, wenn es in den Meisterschaftskampf geht."

Die Top-3 komplettierte Leo Pichler (Razoon - more than Racing). Er teilt sich dieses Wochenende seinen Porsche 911 GT3 R mit Rookie Alexander Tauscher. Im schnellsten Run lag Pichler 0,142 Sekunden hinter der Spitze.

Rang vier erzielte Leyton Fourie (FK Performance Motorsport). In seinem BMW M4 GT3 Evo war der Tabellenführer 0,237 Sekunden langsamer als Primm. Baudouin Detout (Comtoyou Racing) fuhr auf Rang fünf der Tageswertung. Im Aston Martin Vantage GT3 fehlten ihm 0,446 Sekunden zur Bestzeit.

Das erste Qualifying des Wochenendes findet am Samstagmorgen um 09:20 Uhr statt und wird live auf youtube.com/ADACMotorsports übertragen. Das Sprint-Rennen über 60 Minuten gibt es ab 13:45 Uhr in voller Länge auf Joyn, ServusTV On und auf Youtube.