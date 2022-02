"Sind bloß umgezogen": Peter Zakowski denkt nicht an Zakspeed-Ende

Audio-Player laden

Die Zwangsräumung in Niederzissen wird keine Auswirkungen auf die sportliche Zukunft des Teams haben, versichert das Team Zakspeed. "Es ist Business as usual, wir sind lediglich in eine neue Basis umgezogen", sagt Peter Zakowski gegenüber 'Motorsport.com Deutschland'.

Die neue Basis liegt in Antweiler am Fuße des Arembergs, nach dem eine Stelle auf der Nürburgring-Nordschleife benannt ist. Es sind etwa zehn Fahrminuten bis zum Nürburgring.

Er spricht dabei von einer "friedlichen Übergabe" der Hallen in Niederzissen, die im Zuge einer Scheidung von seiner Frau aktuell geräumt werden. "Wir sind nicht ausgesperrt, sondern räumen sie derzeit. Es handelt sich um eine Restrukturierung. Wir werden weitermachen."

Und Zakspeed schafft Fakten: Aktuell befindet sich das Team am Sachsenring für Testfahrten für die Saison 2022 mit mehreren Fahrern.

Peter Zakowski hatte über den Winter eine Reihe von Schlägen ins Kontor verkraften müssen. So verließen mehrere Personen das Team - darunter sein Bruder Philipp, der zusammen mit Jörg van Ommen das neue Team ZVO gründete.

Zakowski demonstriert Stärke: Testfahrten am Sachsenring Foto: Zakspeed

Zu Beginn der Woche wurde bekannt, dass die Mobil Krankenkasse das Sponsoring des Teams einstellen muss. Die Ampel-Koalition setzt ein neues Gesetz um, das noch die Vorgängerregierung auf den Weg gebracht hat.

Es verbietet gesetzlichen Krankenkassen das Sponsoring im Spitzensport. Daraufhin verkündete Zakspeed, vorerst keinen GT3-Sport mehr zu machen. Aktuell ist das Team im Besitz von drei GT3-Fahrzeugen - einer Dodge Viper und den beiden Mercedes-AMG aus dem Vorjahr - zwei GT4-AMGs und rund einem Dutzend historischer Fahrzeuge.

Die Räumung in Niederzissen war dann der jüngste Schlag. Doch Peter Zakowski ist bekannt dafür, immer wieder aufzustehen. Und so versichert er, dass das GT4-Engagement wie geplant über die Bühne gehen soll. Das Team hat Fahrzeuge in der ADAC GT4 Germany und im GTC Race genannt. Einsätze in der GT4 European Series seien weiter möglich.

Die zwischenzeitlich auf Instagram bekanntgegebene Kooperation mit JP Motorsport werde in den kommenden Monaten vorangetrieben, heißt es weiter. "Wir haben viel Know-how in verschiedenen Bereichen. Derzeit schauen wir, wo wir die Kräfte bündeln und Synergien schaffen können." Ob das im professionellen Motorsport der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.

Der Auftakt in die Saison 2022 wäre für Zakspeed das erste Rennwochenende des GTC Race vom 8. bis 10. April in der Motorsportarena Oschersleben.

