Spielberg bestes Wochenende für Joos-Porsche: "Kann nichts besser machen"

Das Team Joos Sportwagentechnik ist erst in seiner zweiten vollen Saison im ADAC GT Masters, und doch ist man in der Deutschen GT-Meisterschaft schon die Speerspitze im Porsche-Lager. Und das nicht nur nominell. Das starke Fahrer-Duo Christian Engelhart/Ayhancan Güven sorgte in Spielberg für das beste Ergebnis der Team-Historie.

Und das mit großem Abstand. Engelhart und Güven fuhren als Zweite am Samstag und Dritte am Sonntag in beiden Läufen auf das Podest. "Mit unserer Performance bin ich zufrieden. Ich glaube, man kann nichts besser machen. Das Team hat einen Mega-Job gemacht, das Auto so vorzubereiten, wie es war", strahlt Engelhart nach Lauf 2 im Gespräch mit 'Motorsport.com'.

"Es war schon [bei den Testfahrten] am Donnerstag beim Rausfahren perfekt. Wir konnten uns sehr, sehr gut einschießen. Das Auto war sehr konstant, im Qualifying haben wir beide das Maximum rausholen können, weil es sehr fahrbar war. Und im Rennen konnte man sehen, wie wir gut mit den Reifen umgehen konnten. Wir waren sehr konstant, aber nicht die Schnellsten. Ich glaube, wir haben das Maximum rausgeholt."

Das Maximum holte die Joos-Mannschaft bereits im ersten Rennen am Samstag aus dem Porsche 911 GT3 R heraus. Schon da habe man laut Engelhart alle "Entscheidungen richtig getroffen." Und weiter: "Die Abstimmung war perfekt, wir hatten eine perfekte Vorbereitung. Während des Rennens kamen wir genau zum richtigen Zeitpunkt an die Boxen."

Durch dieses richtige Timing konnten Engelhart/Güven den Landgraf-Mercedes #48 (Marciello/Aberdein), der im Verkehr steckenblieb, überhaupt erst für Platz zwei überholen. "Sie haben uns früher reingeholt, und bei sauberer Luft fuhr Christian eine wirklich gute Pace", bestätigt Teamkollege Güven.

Joos-Porsche schon zuvor in Spielberg historisch

In der Gesamtwertung ist das Duo dank des Doppel-Podiums von Spielberg auf den fünften Platz nach vorne gerückt. Insgesamt nahmen Engelhart und Güven satte 39 Punkte aus der Steiermark mit, die zweitbeste Ausbeute nach dem BMW der Schubert-Junioren Ben Green und Niklas Krütten, die beide Läufe gewannen und 54 Zähler sammelten.

Spielberg scheint ohnehin ein gutes Pflaster für Joos Sportwagentechnik zu sein. Vor dem ADAC-GT-Masters-Rennwochenende 2022 fuhr die Porsche-Mannschaft ebenfalls auf dem Red-Bull-Ring ihr bis dato bestes Ergebnis ein. Im Samstagsrennen des Vorjahres fuhren David Jahn und Marco Holzer auf den sechsten Platz.

Jahn wiederholte dieses Ergebnis zwar zusammen mit Jannes Fittje im Samstagsrennen auf dem Lausitzring. Die bessere Punkteausbeute gelang Joos Sportwagentechnik jedoch in Spielberg, wo Jahn und Holzer im Sonntagsrennen Neunte wurden.

Beim Doppel-Podium in diesem Jahr spielt jedoch noch ein weiterer Faktor eine Rolle: Am Freitagabend wurde zugunsten von Porsche an der BoP-Schraube gedreht. Alle 911er durften 15 Kilogramm ausladen. Auch das brachte Joos in eine hervorragende Ausgangslage. Trotzdem hat es nicht ausgereicht im Kampf gegen den BMW.

Engelhart setzte Niklas Krütten in der Schlussphase des Samstagsrennens ordentlich unter Druck. Doch der BMW-Pilot konnte sich den Porsche vom Leib halten, obwohl dem Turbomotor des M4 GT3 0,02 bar Ladedruck weggenommen wurden. Doch nach dem Traumwochenende des Joos-Porsche in Spielberg ist das Jammern auf sehr hohem Niveau.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.