Team Engstler kommt mit zwei Nachwuchsfahrern ins ADAC GT Masters

Der nächste Neuzugang im Starterfeld des ADAC GT Masters für die Saison 2023 steht fest: Mit dem Team Engstler Motorsport hat ein weiterer Rennstall aus der DTM ein Parallelprogramm im ADAC GT Masters bekannt gegeben. Der Chinese Dylan Yip und der Südafrikaner Kwanda Mokoena teilen sich das Cockpit des Audi R8 LMS GT3 evo II mit der Startnummer 7.

"Ich bin sehr stolz, dass wir da weiter machen können, wo wir im TCR-Sport aufgehört haben und uns weiterhin der Junior-Förderung verschreiben können", sagt Teameigentümer Franz Engslter. "Mit Dylan und Kwanda haben wir hochmotivierte Youngsters, die wir gerne auf ihrem Weg zum Profisport formen und unterstützen wollen."

Der in Hongkong geborene Yip ist seit 2018 im Kartsport aktiv und fährt seit 2019 auch Rennen in Deutschland. In der Deutschen Kart-Meisterschaft und im ADAC Kart Masters erzielte er mehrere Top-5-Platzierungen. Für die Saison 2023 wechselte er in den GT3-Sport. In der GT Winter Series gewann er gemeinsam mit Luca Engstler, der 2023 für das Familienteam in der DTM antritt, ein Rennen.

"Ich freue mich sehr, dass ich 2023 mit Engstler im ADAC GT Masters antreten werde", sagt Yip. "Es wird eine spannende Saison für mich und meinen Teamkollegen Kwanda. Andererseits wird es auch ein herausfordernder Schritt vom Kartsport zumADAC GT Masters. Aber schauen wir mal, was das Jahr 2023 für mich bereithält."

Teamkollege Mokoena begann seine Motorsport-Karriere ebenfalls im Kart. 2019 gewann er unter anderem den Titel in der Junior-Max-Meisterschaft der Region Nord und war Teil der Volkswagen-Racing-Academy. Es folgten diverse Erfolge und Titel im GT4-Sport. 2023 will der ehrgeizige Südafrikaner im GT3-Sport angreifen. "Ich freue mich riesig auf diese Saison. Ich möchte viel lernen und gleichzeitig gute Ergebnisse einfahren", sagt er.

Der Saisonauftakt des ADAC GT Masters findet von 9. bis 11. Juni 2023 am Hockenheimring statt.

Mit Bildmaterial von Engstler Motorsport.