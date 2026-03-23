Team Engstler mit großem ADAC GT Masters Aufgebot

Das Team Engstler Motorsport wird 2026 mit drei Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 im ADAC GT Masters starten. Die Fahrerpaarungen setzen sich aus bekannten Gesichtern und jungen Talenten zusammen. Im Lamborghini mit Startnummer 19 nehmen Tim Hütter und Ethan Brown Platz. Den Wagen mit der Nummer 63 teilen sich Felix Hirsiger und Finn Zulauf. Die 163 tragen John Paul Southern und Jonas Karklys auf dem Auto.

Engstler Motorsport hat eine lange Historie im ADAC GT Masters. 2011 und 2012 war das Team bereits am Start und feierte 2011 die Fahrermeisterschaft und den Vizetitel in der Teamwertung. Nach einer Pause kehrte die Mannschaft 2023 wieder in die GT3-Nachwuchsliga des ADAC zurück.

Seit vergangener Saison setzt das Liqui Moly Team Engstler Motorsport den Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 ein, erzielte in Zandvoort eine Podiumsplatzierung und wurde Vizemeister im Pro-AM Cup.

Pilot Tim Hütter bestreitet seine zweite Saison im ADAC GT Masters und wird ab diesem Jahr von der österreichischen Formel 1-Legende Franz Tost unterstützt. Er sammelte 2025 erste Erfahrungen im GT3-Sport und bestreitet nun seine erste volle Saison.

Mit diesen sechs Piloten startet das Team Engstler Motorsport 2026 im ADAC GT Masters Foto: Liqui Moly Team Engstler Motorsport

Teamkollege Ethan Brown wurde in Singapur geboren, zog aber 2019 mit seiner Familie nach Australien, um seine Zukunftspläne im Motorsport weiter voranzutreiben. Als männlicher Bürger Singapurs musste Brown seine Karriere allerdings zwei Jahre unterbrechen und den verpflichtenden Wehrdienst seines Landes absolvieren. Er wird der erste Teilnehmer in der Geschichte des ADAC GT Masters aus Singapur sein.

Der Schweizer Felix Hirsiger bestritt in der abgelaufenen Saison bereits einen Gaststart am Red Bull Ring. Er machte sich mit mehreren Meistertiteln in nationalen und internationalen Markenpokalen einen Namen im Motorsport. Er wird sich den Lamborghini mit Finn Zulauf teilen. Der 21-Jährige erzielte in seiner Debütsaison 2025 zwei Polepositions, einen Sieg und einen weiteren Podiumsplatz.

John Paul Southern ist ebenfalls ein bekanntes Gesicht im ADAC GT Masters. Der US-Amerikaner bestritt 2023 und 2025 insgesamt sechs Rennen in der GT3-Nachwuchsliga des ADAC und erreichte drei Top-10-Platzierungen. Bereits damals teilte er sich das Cockpit mit Jonas Karklys. Der 36-Jährige aus Litauen startet seit 2023 gemeinsam mit Engstler Motorsport im ADAC GT Masters und erzielte zwei Podiumsplatzierungen sowie 2025 die Vizemeisterschaft im Pro-AM Cup.

"Wir sind sehr stolz darauf, in diesem Jahr ein so starkes und ambitioniertes Fahreraufgebot präsentieren zu können. In den vergangenen Jahren haben wir viel über den Lamborghini gelernt. An diese Erfahrungen möchten wir anknüpfen und sie nun im Renngeschehen bestmöglich umsetzen", erklärt Geschäftsführer Franz Engstler.

Tickets für den Saisonauftakt am Red Bull Ring im Rahmen der DTM gibt es ab 49 Euro unter dtm.com.