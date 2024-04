Test ADAC GT Masters Hockenheim: Schweizer Teams überzeugen

Vorbereitung abgeschlossen: Beim offiziellen Vorsaisontest des ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring nutzten die Teams die Möglichkeit, um sich bestmöglich auf den Saisonauftakt in Oschersleben (26. bis 28. April) einzustellen. Bei trockenen Bedingungen an beiden Tagen spulten die Piloten reichlich Testkilometer auf der 4,574 Kilometer langen Strecke ab.

Insgesamt nahmen sechs Teams von sechs verschiedenen Herstellern teil. Besonders erfolgreich waren die beiden Schweizer Rückkehrer von Fach und Emil Frey, die im Laufe des Mittwochs für die beiden schnellsten Zeiten sorgten.

Die Bestzeit des gesamten Tests fuhr der Schweizer Alexander Fach in 1:37.842 Minuten, der mit seinem Teamkollegen Alexander Schwarzer in einem Porsche 911 GT3 R für das Team von Fach Auto Tech an den Start geht. "Der Test war sehr wichtig für uns. Es galt vor allem, das Auto besser kennenzulernen und die Abläufe zu optimieren. Zum Abschluss fühlte ich mich im Fahrzeug richtig wohl und lieferte gute Zeiten ab. Bis zum Saisonstart werden wir noch ein paar Dinge anpassen, um in Oschersleben voll angreifen zu können", sagt Fach sichtlich zufrieden.

Auf dem zweiten Rang platzierten Jean-Luc D'Auria und Alain Valente (Emil Frey) den Ferrari 296 GT3 mit 1:38.407 Minuten. Bereits am Dienstag zeigte sich das Schweizer Duo formstark und schob sich an die Spitze der Zeitenliste. Die Top 3 komplettierte das Duo aus Jannes Fittje und Finn Wiebelhaus vom Team von Hubert Haupt mit einer Rundenzeit von 1:38.461 Minuten.

Bei seinem ersten Einsatz im ADAC GT Masters beeindruckte David Schumacher mit überzeugender Leistung im Mercedes-AMG GT3 vo HRT. Zusammen mit Titelverteidiger Salman Owega erreichte er in der zweiten und dritten Session jeweils die zweitschnellste Runde.

"Wir haben im Laufe der beiden Tage viel mit den Reifen gearbeitet und verschiedene Set-ups getestet. Beim ersten Rennwochenende in Oschersleben wollen wir sofort vorne mitspielen, um den Grundstein für eine erfolgreiche Saison zu legen", berichtet Schumacher.

Die neue Saison im ADAC GT Masters beginnt am letzten April-Wochenende in der Magdeburger Börde. Der Auftakt in Oschersleben ist das erste von vier Events, welche die GT3-Serie im Rahmen der DTM bestreitet. Sport1 überträgt alle Rennen des ADAC GT Masters live im deutschen Free-TV. Zusätzlich können die Meisterschaftsläufe im Livestream auf Sport1.de und auf adac.de/motorsport sowie auf dem YouTube-Kanal "@adacmotorsports" verfolgt werden.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.