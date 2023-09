Titelkandidat Huber Racing steigt aus ADAC GT Masters 2023 aus

Das ADAC GT Masters ist um einen Titelanwärter ärmer: Huber Racing, mit Tim Zimmermann und Jaxon Evans derzeit Dritter in der Meisterschaft, beendet sein Engagement mit sofortiger Wirkung.

Zimmermann und Evans hatten den Saisonauftakt auf dem Hockenheimring gewonnen und liegen zur Saisonhalbzeit mit nur sieben Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze auf Rang drei.

Dunkle Wolken zogen bereits auf, als Huber Racing Mitte August bekannt gab, dass Teamchef Christoph Huber aus gesundheitlichen Gründen auf unbestimmte Zeit ausfällt. Das Engagement im Porsche-Carrera-Cup wurde daraufhin bereits auf - immer noch stattliche - fünf Fahrzeuge reduziert.

Nun wird auch das GT3-Programm eingestellt, das Huber Racing erst in diesem Jahr gestartet hat. Man wird sich vorerst auf das Kerngeschäft in diversen Porsche-Markenpokalen konzentrieren, nachdem die Expansion nicht glücklich verlief.

"Wir sind unendlich traurig über die Entscheidung, die wir treffen mussten, aber leider blieb uns in der schwierigen Zeit keine andere Wahl, als das ADAC GT Masters-Programm zu beenden", sagt Luca Rettenbacher, der vorübergehend die Führung von Huber Racing übernommen hat.

"Wir möchten uns bei Tim und Jaxon für die fantastische Leistung in der Saison bedanken. Der Sieg im ersten ADAC GT Masters-Rennen ist eines der Highlights in der Geschichte von Huber Racing. Ein großes Dankeschön auch an alle, die dieses Projekt für uns möglich gemacht haben. Wir hoffen, dass wir in Zukunft in das ADAC GT Masters zurückkehren können."

Während der Porsche 911 GT3 R vorerst nicht zu sehen sein wird, bleibt die Frage, wie es mit Tim Zimmermann weitergeht. Nach Informationen von Motorsport.com Deutschland ist derzeit ein Cockpit in einem anderen Team mit einer anderen Marke frei, in dem er seine Titeljagd fortsetzen könnte.

Das ADAC GT Masters hat das Starterfeld für das Rennen auf dem Sachsenring im Rahmen der DTM (8. bis 10. September) noch nicht bekannt gegeben.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.