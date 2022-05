Weitere Notizen vom ADAC GT Masters am Red Bull Ring 2022

Audio-Player laden

Die Siege von Niklas Krütten und Ben Green waren der 19. Doppelerfolg einer Paarung in der Geschichte des ADAC GT Masters.

- Am Sonntag sorgten die Red Bull Rotorwings vor dem Rennstart für jede Menge Action in der Luft. Während des Grid-Walks flogen die drei Tragschrauber in Formation über die Strecke und zeichneten die österreichischen Nationalfarben in den Himmel über der Steiermark - Red Bull verleiht eben Flügel.

- Kein einziges Mal musste das Safety-Car bisher auf die Strecke ausrücken und das Fahrerfeld in einer Gefahrensituation anführen. Damit ist der Audi R8, der seit 2021 den pinken Look vom Serienpartner trägt, und sein Pilot Ronald Dobmeier seit vier Rennen einsatzfrei.

- Diego Alessi, ADAC GT Masters-Champion von 2013, absolviert in diesem Jahr nach einer mehrjährigen Pause erstmals wieder eine komplette Motorsport-Saison. Der Italiener startet in der Fanatec GT2 European Series gemeinsam mit Luca Pirri in einem Audi R8 LMS GT2 für das Team LP Racing. Die GT2-Serie ging am Red Bull Ring erstmals im Rahmen der Deutschen GT-Meisterschaft an den Start.

- JP Motorsport bestritt auf dem Red Bull Ring als Gaststarter die beiden Rennen mit einem McLaren 720S GT3 und sorgte damit für eine Rückkehr des Kultautos, das zuletzt 2014 im ADAC GT Masters dabei war. Ex-Formel-1-Pilot Christian Klien und Dennis Lind teilten sich das Cockpit und pilotierten den goldfarbenen Boliden im zweiten Freien Training sogar auf Platz eins. Ihr bestes Rennergebnis erzielten sie am Sonntag mit Position neun.

- "Der Gaststart mit JP Motorsport auf dem Red Bull Ring war eine tolle Sache. Das ADAC GT Masters ist eine coole und megastarke Serie. Alles in allem hat es unheimlich viel Spaß gemacht", resümiert Lokalmatador Klien.

- Das siegreiche Team Schubert Motorsport fuhr nicht direkt aus der Steiermark an den Nürburgring zum 24-Stunden-rennen. Die Mannschaft legte allerdings noch einen Zwischenstopp an ihrer Heimstrecke, der Motorsport Arena Oschersleben, ein, um den Boliden von Nicky Catsburg und Jesse Krohn in der eigenen Werkstatt auf den Eifelmarathon vorzubereiten.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.