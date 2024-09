Wolf-Racing verstärkt das ADAC GT Masters im Saisonendspurt

Es gibt einen weiteren Neuzugang im ADAC GT Masters: Beim nächsten Event vom 27. bis 29. September auf dem Red Bull Ring in Österreich debütiert Wolf-Racing im wachsenden Starterfeld des ADAC GT Masters. Auch beim Finale auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg vom 18. bis 20. Oktober ist die Mannschaft vertreten.

In der laufenden Saison ist Wolf-Racing nach Schnitzelalm, HP-International und Prosport bereits das vierte Team, das sich bislang für einen Gaststart in der traditionsreichen Serie entschied. Die Equipe aus der Schweiz setzt dabei einen Audi R8 LMS GT3 Evo2 ein.

Wolf-Racing aus Wangen kommt genau wie Fach Auto Tech aus dem zentral gelegenen Kanton Schwyz und kennt die ADAC-Plattform schon aus ihren Einsätzen in der ADAC TCR Germany. In der Tourenwagen-Serie gingen sie zwischen 2016 und 2018 an den Start.

Bei der Premiere im ADAC GT Masters kommen der Österreicher Leo Pichler und Florian Blatter aus der Schweiz zum Einsatz. Beide Piloten bestreiten auf der 4,318 Kilometer langen Rennstrecke in der Steiermark ihr erstes Rennen im ADAC GT Masters. Blatter kennt den Audi R8 LMS GT3 schon aus dem Jahr 2023, mit dem er auf nationaler Ebene unterwegs war.

Pichler startete in der Vorsaison in der ADAC GT4 Germany auf dem Nürburgring, bejubelte dort in seinem ersten Qualifying direkt die Poleposition und sammelte in beiden Rennen Punkte. In diesem Jahr wechselte der Youngster in den internationalen GT4-Sport.