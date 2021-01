WRT auch 2021 mit zwei Audi im GT-Masters am Start

Das Debüt war stark, die Fortsetzung ist geplant: Nach einer erfolgreichen Premieren mit einem Sieg, vier weiteren Podestplätzen und zwei Pole-Positions tritt das Team WRT auch 2021 im GT-Masters an. Die belgische Mannschaft plant erneut den Einsatz von zwei Audi R8 LMS.

"Natürlich setzen wir unsere langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Audi fort. Wir wissen, was wir machen wollen und wollen uns gegenüber 2020 verbessern", erklärt WRT-Teamchef Vincent Vosse und weiter: "Für alle unsere Teammitglieder war die Serie im vergangenen Jahr neu. Mit den Erfahrungen aus 2020 werden wir in diesem Jahr stärker sein."

Im vergangenen Jahr setzte der Rennstall zwei Audi R8 LMS für Rolf Ineichen und Mirko Bortolotti sowie Charles Weerts und Dries Vanthoor (Titelfoto) ein. "Unsere Saison haben vor allem drei Punkte geprägt: Wir haben am Sonntag auf dem Lausitzring gleich an unserem ersten Rennwochenende im ADAC GT-Masters von der Pole-Position aus gewonnen", erinnert Vosse und gesteht: "Das war schon ein wenig unerwartet."

"Der zweite Punkt war unser Rückzug vom Red-Bull-Ring, was eine schwierige, aber absolut richtige Entscheidung war. Und beim Finale in Oschersleben haben wir am Sonntag die Saison mit einem starken zweiten Rang positiv beenden können", so Vosse.

"Wir haben gezeigt, dass wir an nahezu jedem Rennwochenende um Podestplätze kämpfen können, was eine starke Leistung des Teams war, denn es gibt im ADAC GT-Masters viele sehr gute Fahrer und Teams mit viel Erfahrung. Natürlich hatten wir auch ein paar schwächere Rennen, aber das gehört auch dazu", so der WRT-Teamchef.

2021 will das Team laut Vosse auf den Erfahrungen aus dem Debütjahr aufbauen: "Wir haben sicherlich auch ein paar Fehler gemacht, aber die sollten mit der dazugewonnenen Erfahrung nicht mehr vorkommen. Um im Titelkampf dabei zu sein, müssen wir noch konstanter sein, aber ich bin mir sicher, dass uns das gelingen wird."

Wer die beiden WRT-Audi in der GT-Masters-Saison 2021 pilotieren wird, steht noch nicht fest. Vosse verrät aber: "Aus verschiedenen Gründen werden wir ein etwas anderes Line-up haben." Der Saisonauftakt steht für das Wochenende 14. bis 16. Mai in Oschersleben im GT-Masters-Kalender 2021.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.