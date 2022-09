Zeichen positiv: Kann Jules Gounon doch am Sachsenring starten?

Audio-Player laden

Neue Entwicklung im Fall Jules Gounon: Der Mercedes-AMG-Topstar kann womöglich doch auf dem Sachsenring starten. Informationen von 'Motorsport.com Deutschland' zufolge sieht die Entwicklung beim Franzosen gut aus. Eine endgültige Entscheidung wird in Abstimmung mit den Ärzten am Donnerstag getroffen.

Gounon, der in der Deutschen GT-Meisterschaft für das Team ZVO startet, hatte sich bei einem Vorfall bei der IMSA Sportscar Championship auf dem Virginia Raceway im August Mikrofrakturen an zwei Brustwirbeln zugezogen. Diese waren zunächst nicht entdeckt worden und fielen erst in Hockenheim im Anschluss an das Rennen der GT-World-Challenge (GTWC) Europe auf.

Zunächst hieß es, Gounon würde wochenlang ausfallen und wahrscheinlich nicht beim ADAC GT Masters auf dem Sachsenring starten können. Doch seine Genesung macht aktuell rasche Fortschritte.

Der 27-Jährige liegt als Tabellenvierter gemeinsam mit seinem Teamkollegen Fabian Schiller mitten im Titelkampf im ADAC GT Masters. Würde er bei den beiden Rennen auf dem Sachsenring an diesem Wochenende (ab 12:30 Uhr live auf Nitro!) pausieren müssen, wäre er automatisch aus dem Titelrennen raus.

Natürlich hat ZVO Racing für den Fall der Fälle vorgesorgt und einen "hochwertigen Ersatz" gefunden, wie Teamchef Philipp Zakowski gegenüber 'Motorsport.com Deutschland' versichert. Die üblichen Verdächtigen wie Maro Engel oder Luca Stolz scheiden wegen der Terminkollision mit der DTM allerdings aus.

Bei der GTWC in Valencia am vergangenen Wochenende vertrat Tristan Vautier den Franzosen.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.