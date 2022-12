Zuschauerrekorde im letzten ADAC-GT-Masters-Jahr: "Ist der Weg der Zukunft"

Audio-Player laden

Der Motorsport hat in Deutschland derzeit einen schweren Stand. Am deutlichsten zeigt sich das in der Formel 1, die seit 2021 im Pay-TV verschwunden ist und wo im kommenden Jahr nur noch ein deutscher Stammfahrer dabei ist. Doch es geht auch anders, wie das ADAC GT Masters in der Saison 2022 gezeigt hat.

Die GT3-Serie des ADAC eilte in diesem Jahr - dem letzten ihres Bestehens - von einem Zuschauerrekord zum nächsten. Einen "clean sweep" verhinderte ausgerechnet das Saisonfinale in Hockenheim: Dort verfehlte man mit 26.000 Besuchern die bisherige Top-Marke von 30.000 knapp.

Doch alle anderen Rennstrecken durften sich über neue Rekordwerte freuen. Das am besten besuchte Rennwochenende ist unter dem Strich der Saisonauftakt in Oschersleben. 28.000 Zuschauer vermeldete der ADAC in der Magdeburger Börde. Die wenigsten Zuschauer kamen nach Zandvoort, wie die folgende Übersicht zeigt.

ADAC GT Masters 2022: Die offiziellen Zuschauerzahlen

Oschersleben: 28.000 (Rekord)

Spielberg: 25.000 (Rekord)

Zandvoort: 14.500 (Rekord)

Nürburgring: 23.500 (Rekord)

Lausitzring: 21.500 (Rekord)

Sachsenring: 26.000 (Rekord)

Hockenheim: 26.000

Investitionen ins Rahmenprogramm zahlen sich aus

Beim ADAC ist man hochzufrieden mit dieser Bilanz. "Das ist die Entwicklung, die wir feststellen: Dass das Interesse unglaublich steigt", sagt Sportpräsident Gerd Ennser. Als Grund hierfür sieht er ein verbessertes Rahmenprogramm: "Das liegt auch daran, dass wir mittlerweile die Erkenntnis haben: Es reicht nicht, dass ab und zu Autos im Kreis fahren."

Am deutlichsten zeigte sich das beim Rennwochenende auf dem Lausitzring, das als Family-&-Friends-Festival aufgezogen wurde. Verschiedene Themenwelten sollten neben der Strecke für Abwechslung und Unterhaltung für die ganze Familie sorgen. Außerdem trat das DJ-Duo Gestört aber GeiL auf der Showbühne hinter der Haupttribüne auf.

"Es muss ein attraktives Rahmenprogramm geben, sowohl im Paddock, als auch an der Strecke und neben der Strecke. Ich nehme an, viele haben gesehen, was am Lausitzring passiert. Da hat leider das Wetter nicht mitgespielt, sonst wäre es ein richtig schöner Aufschlag geworden. Im Regen war es nur halb so attraktiv", blickt Ennser zurück.

Wird die DTM zum Preistreiber beim ADAC?

Mit Blick auf die durchaus gelungene Premiere hält der Sportpräsident des ADAC fest: "Das ist der Weg der Zukunft, dass wir auch für Mütter und Kinder Dinge anbieten, und es attraktiv machen an der Strecke." Doch ob man nach dem Kauf der DTM-Markenrechte diesen Weg fortsetzen kann, ist derzeit fraglich.

Eine der Themenwelten beim Family-&-Friends-Festival auf dem Lausitzring Foto: smg/Ebner

Die Vorstellung der neuen Pyramide des Motorsports in Deutschland mit der DTM an der Spitze spricht eher dagegen, schließlich müssen die Ausgaben bis zu einem gewissen Grad wieder irgendwie reingeholt werden. Zwar genießt der ADAC das Privileg, nicht unbedingt Gewinn erwirtschaften zu müssen.

Und Ennser betont auch: "Es gibt ein klares Commitment im Präsidium, im Vorstand, dass wir weiterhin den Motorsport in Deutschland stützen und fördern werden, auch wenn es uns Geld kostet." Doch viele Faktoren treiben derzeit die Kosten in die Höhe, zum Beispiel die Inflation oder Lieferengpässe. Zudem galt die DTM stets als die teurere Plattform.

Ob es unter diesen Umständen im kommenden Jahr auf der restrukturierten ADAC-Plattform mit den Zuschauerrekorden weitergehen kann? Das kann gelingen, wenn man die richtigen Rückschlüsse aus dem Ansturm auf das ADAC GT Masters 2022 zieht.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.