Zuwachs: FK Performance startet in der Saison 2024 mit zwei BMW M4 GT3

Zuwachs bei FK Performance Motorsport: Nach der Debüt-Saison im Vorjahr startet die Mannschaft aus Bremen künftig mit zwei BMW M4 GT3 im ADAC GT Masters. Mit dem Schweizer Grégory de Sybourg und Eduardo Coseteng von den Philippinen steht zudem das erste Fahrer-Duo fest. Weitere Details zum zweiten Line-up folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Eduardo Coseteng geht in diesem Jahr in seine zweite Saison im ADAC GT Masters. Schon im Vorjahr pilotierte der 20-Jährige einen BMW M4 GT3 und erreichte mit dem Team Schubert Motorsport drei Podiumsplatzierungen.

Grégory de Sybourg hingegen feiert beim Auftakt in der Motorsport Arena Oschersleben (26. bis 28. April) seine GT3-Premiere. Als Enkel des zweifachen Formel-1-Rennsiegers Jo Siffert kam der Youngster bereits früh mit dem Motorsport in Berührung und stieg mit sieben Jahren in den Kartsport ein. Nach zwei Saisons in verschiedenen Prototypen-Serien wechselt er nun in die populäre GT3-Serie.

In der Premierensaison gelang dem BMW-Team im ersten Rennen auf dem Red Bull Ring auch bereits der erste Sieg. Damals überquerten BMW-Werksfahrer Bruno Spengler und der Niederländer Maxime Oosten die Ziellinie auf dem ersten Platz.

Für das neu formierte Duo liegt der Fokus unter anderem auf der "Road to DTM". Im Rahmen des neuen Nachwuchskonzepts erhält der beste Youngster eine Förderung für die DTM 2025 in Form des Nenngeldes für die Einschreibung.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.