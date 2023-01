ZVO gerettet! Neuer Name, neuer Investor, neue Philosophie

Audio-Player laden

Das bisherige Team ZVO ist gerettet: Ein neuer Investor, dessen Identität das Team noch geheim hält, hat die Mannschaft von Jörg van Ommen und Philipp Zakowski vor der Pleite gerettet. Der neue Name JVO Racing verrät es bereits: Van Ommen ist nun alleiniger Geschäftsführer, die Zakowski & van Ommen GmbH wird in van Ommen GmbH umbenannt.

Philipp Zakowski ist als Geschäftsführer ausgeschieden, bleibt dem Team aber in beratender Funktion erhalten. Informationen von 'Motorsport.com Deutschland' zufolge wird er sich in diesem Jahr auch anderen Projekten widmen. Es freue ihn besonders, "weiter mit meinem Freund Jörg zusammenzuarbeiten", sagt er.

Das Team vollzieht eine deutliche Neuausrichtung in seiner Philosophie. ZVO Racing fuhr im vergangenen Jahr direkt als AMG-Performanceteam mit Werksfahrern spektakuläre Erfolge ein und war nach Einzelsiegen (fünf) das erfolgreichste Team im ADAC GT Masters. Nun wird das Thema Nachwuchsförderung im Vordergrund stehen.

"Der Motorsport befindet sich im Umbruch, was sich nicht zuletzt anhand der neuen Serienlandschaft in Deutschland zeigt. In diesen Zeiten sind Flexibilität und Bodenständigkeit gefordert. Genau diese Werte verkörpert JVO Racing in diesem neuen Kapitel, in dem wir gemeinsam mit jungen Fahrern auf die Jagd nach Erfolg gehen werden", sagt Jörg van Ommen.

Der ehemalige DTM-Pilot ist in der Nachwuchsförderung bei Weitem kein Unbekannter. In den 2000er-Jahren war er Geschäftsführer der Motorsport Akademie Nürburgring und leitete eine eigene Kartserie, aus der GT-Stars wie Robert und Alfred Renauer, Manuel Metzger, Frank Kechele, Marco Wittmann, Nico Bastian, Daniel Keilwitz und auch Philipp Zakowski hervorgegangen sind.

"Es freut mich umso mehr, als dass wir uns konsequenter Nachwuchsförderung verschreiben und jungen Talenten eine Chance geben, sich in einem hochprofessionellen Umfeld zu beweisen", so van Ommen.

Van Ommen für Abrüstung im ADAC GT Masters

JVO ist nach Walkenhorst das zweite Team, das sich offiziell zum ADAC GT Masters 2023 bekennt. Im Zuge der DTM-Akquise durch den ADAC ist die Deutsche GT-Meisterschaft momentan auf der Suche nach einer Identität innerhalb des DTM-Pakets.

Van Ommen spricht sich im Gespräch mit 'Motorsport.com Deutschland' für eine Abrüstung in der Deutschen GT-Meisterschaft aus: "Müssen wir wirklich nach jeder Session die Unterböden wechseln?" Im Zuge der Professionalisierung des ADAC GT Masters kamen solche Auswüchse zustande, die die Kosten stark hochtrieben.

Die in Mendig ansässige van Ommen GmbH wird auch weiterhin im Bereich Event und Catering tätig bleiben. Ebenfalls unberührt von den Veränderungen bleiben die Einsätze des Teams in der Ferrari Challenge. Diese wurden auch zu ZVO-Zeiten von van Ommen gestemmt.

ZVO war 2022 mit Investitionen von Firmen von Georg Haub, bekannt als Gesellschafter des Tengelmann-Konzerns, im ADAC GT Masters durchgestartet. Vor allem die Paarung Fabian Schiller/Jules Gounon erwies sich als Volltreffer, da beide sowohl fahrerisch als auch menschlich ein ausgezeichnetes Duo bildeten.

"Gerne hätten wir in der bisherigen Konstellation weitergemacht, was leider trotz anderslautender Zusagen nicht möglich gewesen ist", sagt Zakowski. Georg Haubs Sohn Robert trat im vergangenen Jahr zunächst mit Gabriela Jilkova, später mit Theo Nouet in der ADAC GT4 Germany an.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.