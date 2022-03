Zweiter AMG! ZVO mit Juncadella und GT4-Aufsteiger ins ADAC GT Masters

Audio-Player laden

Die Katze ist aus dem Sack: Das markante pinke Design wandert im ADAC GT Masters 2022 von Toksport WRT zu ZVO Racing. Die neu formierte Mannschaft von Philipp Zakowski und Jörg van Ommen wird gleich im ersten Jahr ihres Bestehens Mercedes-AMG-Performance-Team.

Neben dem in Eigenregie eingesetzten Fahrzeug für Jules Gounon und Fabian kommt im werksunterstützten Boliden wie erwartet Ex-DTM-Pilot Daniel Juncadella zum Einsatz. Er wird Mentor für den erst 19-jährigen Jan Marschalkowski, der aus der ADAC GT4 Germany in die Deutsche GT-Meisterschaft aufsteigt.

Damit ist das Team auf Fahrerseite jung aufgestellt, Juncadella ist mit 30 Jahren der älteste Fahrer im Kader. Der Formel-3-Europameister von 2012 kommt mit der Erfahrung aus 110 DTM-Rennen und zahlreichen GT3-Langstreckeneinsätzen ins Team.

Für Marschalkowski steht der schwierige Schritt aus der GT4-Szene in das knallharte ADAC GT Masters bevor. Der heute 19-Jährige wurde 2021 in der ADAC GT4 Germany zusammen mi Theo Nouet Vizemeister bei Zakspeed. Hätte es eine Disqualifikation beim Sieg in Oschersleben wegen eines deaktivierten Feuerlöschers nicht gegeben, hätte es wahrscheinlich sogar für den Titel gereicht.

Jan Marschalkowski wurde 2021 in der ADAC GT4 Germany Vizemeister Foto: ADAC Motorsport

ZVO startet komplett durch

"Wir sind sehr stolz darauf, schon im ersten Jahr als offizielles Mercedes-AMG Performance Team und mit vier hochkarätigen Fahrern und starken Partnern an den Start zu gehen", sagt Teamchef Philipp Zakowski.

"Besonders freue ich mich auch, dass wir mit Jan Marschalkowski Nachwuchsförderung auf höchstem Niveau betreiben werden. Das Thema hat sich unser Team groß auf die Fahne geschrieben." Als Ziel gibt er Siege schon im ersten Jahr aus.

Das ist durchaus realistisch, denn nicht nur auf Fahrer-, auch auf Teamseite wirft ZVO Racing echte Schwergewichte ins Rennen. So unter anderem den erfahrenen Renningenieur Dirk Martin.

Dieser war bereits zu Zeiten der GT1-Weltmeisterschaft bei Reiter Engineering und Fischer Racing (Young Driver AMR) aktiv, hat im ADAC GT Masters für Abt, Zakspeed und Schubert gearbeitet und Teams wie Black Falcon, ASP, Getspeed, HTP im internationalen GT3-Sport betreut.

Damit kommt ZVO Racing gleich in der ersten Saison auf ein dickes Programm nach dem Motto "klotzen, nicht kleckern": Mit zwei Fahrzeugen geht es ins ADAC GT Masters, mit zwei weiteren in die ADAC GT4 Germany, mit einem in die GT4 European Series und mit mehreren Fahrzeugen in die Ferrari Challenge.

Mit Bildmaterial von Zakowski & van Ommen GmbH.