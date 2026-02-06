Endlich mehr als TV-Bilder: GT Summer Series führt radikales Live-Konzept ein

Der Kalender im GT-Sport ist voll, die Konkurrenz groß. Wenn Gedlich Racing mit der neuen GT Summer Series vom 17. bis 19. April 2026 auf dem Hockenheimring an den Start geht, reicht es nicht mehr aus, einfach nur GT3- und GT4-Autos im Kreis fahren zu lassen. Um im Kampf um die Aufmerksamkeit der Fans zu bestehen, müssen Veranstalter heute mehr bieten als den klassischen "World Feed"-Livestream, der oft steril wirkt und die menschliche Komponente des Sports vermissen lässt.

Ein Ansatz, den die Organisatoren der neuen Serie verfolgen, ist die sogenannte "Fan Cam". Im Interview erklärt Mart Hilgenberg, Marketing Manager von Gedlich Racing, wie man damit die oft zitierten "Helden der zweiten Reihe" - vom Mechaniker bis zum Catering - sichtbar machen will und warum die klassische Rennübertragung dafür nicht ausreicht.

Frage: "Mart, in der Ankündigung zur GT Summer Series ist die Rede von einer 'Fan Cam'. Nun wird im Motorsport gerne mit Superlativen um sich geworfen. Was genau verbirgt sich konkret hinter diesem Konzept?"

Mart Hilgenberg: "Motorsport ist eine der faszinierendsten Sportarten weltweit. Die Emotionen, die er weckt, sind einzigartig. In Gesprächen mit Fans hören wir jedoch immer wieder von einer gewissen Distanz zwischen den Zuschauern und der Motorsportszene. Es fehlt an Vorstellungen darüber, was hinter den Kulissen geschieht, welche Personen am Erfolg eines Rennens beteiligt sind und wie viel Engagement bei jedem Einzelnen vorhanden ist. Genau an dieser Stelle möchten wir ansetzen."

Frage: "Wie unterscheidet sich das redaktionell und technisch von der klassischen Liveübertragung, die den Fan ja bereits versorgt?"

Hilgenberg: "Die Berichterstattung über den Livestream vermittelt über einen längeren Zeitraum die gesamte Rennaction auf der Strecke. Die Geschwindigkeit, die Duelle und der Umgang der Fahrer mit der Technik bilden einen wesentlichen Reiz des Motorsports, der perfekt in die Wohnzimmer der Zuschauer transportiert wird. Dennoch fehlen tiefe Einblicke hinter die Kulissen. Hier setzt die Fan Cam an. Sie konzentriert sich fast ausschließlich auf die Personen, die den Erfolg ermöglichen, und gewährt Einblicke in ihren Alltag im Motorsport und an der Rennstrecke. Ob Mechaniker, Lkw-Fahrer, Teamchef oder Sponsor - wir besuchen sie alle und nehmen die Fans dabei mit."

Frage: "Wer übernimmt die Moderation und wie kann man sich als Zuschauer einklinken?"

Hilgenberg: "Die Fan-Cam wird von einem Motorsport-Enthusiasten geleitet, der in die Rolle des typischen Zuschauers schlüpft. Der Moderator ist eine Person, die sich für Motorsport und die dazugehörigen Facetten interessiert, und wird von einer weiteren Person gefilmt. Die Übertragung erfolgt über Social-Media-Kanäle, sodass die Fans jederzeit Zugriff haben. Ob zu Hause, unterwegs oder im Urlaub - die Fan Cam kann jederzeit von Fans eingeschaltet werden. Re-Live Videos werden anschließend auf dem YouTube-Kanal der Summer Series veröffentlicht."

Gedlich Racings Marketing Manager Mart Hilgenberg Foto: Gedlich Racing

Frage: "Abseits der Piloten, die ohnehin im Rampenlicht stehen: Welche Protagonisten sollen konkret vor die Kamera geholt werden?"

Hilgenberg: "Alle, für die sich Fans interessieren. Natürlich sind die Fahrer stets von Interesse, da sie den Mut und den Ehrgeiz aufbringen, an Rennen teilzunehmen und gute Platzierungen zu erzielen. Aus vielen Gesprächen wissen wir jedoch, dass Fans ebenso an den Aktivitäten der Teams interessiert sind, die ein Fahrzeug startbereit machen. Es gibt zahlreiche Geschichten zu erzählen - vom Mechaniker, der Reifen montiert und verwaltet, über den Koch, der die Verpflegung übernimmt, bis hin zum Sponsor, der die finanzielle Unterstützung leistet. Jeder trägt einen Baustein zum Erfolg bei. Jeder ist wichtig und engagiert. Diese Helden des Motorsports möchten wir präsentieren. Darüber hinaus wird die Fan Cam auch Technik, Partner, Reifen und deren Funktionsweise oder die Organisation der GT Summer Series thematisieren."

Frage: "Was ist das strategische Ziel dieser Doppel-Strategie aus Stream und Social-Media-Cam?"

Hilgenberg: "Das Ziel ist eine optimale Verzahnung aller Medien und ein optimales Erlebnis für alle Beteiligten. Das Ziel ist erreicht, wenn Fans, Sponsoren und so weiter den Livestream und die Fan-Cam parallel schauen und dadurch ein intensiveres Erlebnis erhalten, das sie den Protagonisten der 'GT Summer Series' näher bringt."

Kalender der GT Summer Series 2026

17.04. - 19.04.2026: Hockenheimring (Deutschland)

29.05. - 31.05.2026: Oschersleben (Deutschland)

25.06. - 28.06.2026: Nürburgring (Deutschland)

27.08. - 30.08.2026: Spa-Francorchamps (Belgien)

02.10. - 04.10.2026: Hockenheimring (Deutschland)

Gedlich Racing Testtage 2026

17.04.2026: Hockenheimring

28.05.2026: Oschersleben

14.07.2026: Nürburgring Sprint-Strecke

15.07.2026: Red Bull Ring (Österreich)

16.07.2026: Oschersleben

18.08.2026: Nürburgring Grand-Prix-Strecke

29-30.09.2026: Portimao (Portugal)

01.10.2026: Hockenheimring