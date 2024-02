Formula-, GT4-, und GT-Winter-Series aus Jerez im Livestream

Der Circuito de Jerez, gelegen in Jerez de la Frontera im Süden Spaniens, ist an diesem Wochenende (10./11. Februar) der Schauplatz für die dritte Station in der Saison 2024 der von Gedlich Racing veranstalteten Winter Series.

In diesem Jahr werden vier verschiedene Meisterschaften ausgetragen (GT-Winter-Series, GT4-Winter-Series, Protoype-Winter-Series und Formula-Winter-Series). Der Kalender umfasst sechs Wochenenden zwischen Januar und März auf Rennstrecken in Spanien und Portugal.

In Jerez gehen erneut GT4- und die GT-Winter-Series an den Start. Hinzu kommt erstmals in dieser Saison die Formula-Winter-Series. Insgesamt stehen neun Rennen auf dem Programm, die alle im kostenlosen Livestream zu sehen sind.

Winter Series aus Jerez: Livestream am Samstag

Winter Series aus Jerez: Livestream am Sonntag

Zeitplan Rennen der Winter Series aus Jerez

Samstag, 10. Feburar:

14:35-15:05 Uhr: Formula-Winter-Series - Rennen 1

15:35-16:05 Uhr: GT4-Winter-Series - Rennen 1

17:30-18:00 Uhr: GT-Winter-Series - Rennen 1

Sonntag, 11. Februar:

09:50-10:20 Uhr: GT4-Winter-Series - Rennen 2

10:50-11:20 Uhr: Formula-Winter-Series - Rennen 2

11:50-12:20 Uhr: GT-Winter-Series - Rennen 2

14:30-15:30 Uhr: GT4-Winter-Series - Rennen 3

16:00-16:30 Uhr: Formula-Winter-Series - Rennen 3

17:00-17:55 Uhr: GT-Winter-Series - Rennen 3

Alle Angaben in MEZ.

Die GT-Winter-Series (GTWS) geht 2024 in ihre vierte Saison. Neben GT3-Rennwagen sind auch Fahrzeuge aus dem Porsche-Carrera-Cup sowie den Markenpokalen von Ferrari und Lambroghini startberechtigt. Pro Veranstaltung werden zwei Sprintrennen über 30 Minuten sowie ein Langstreckenrennen über 55 Minuten ausgetragen.

Neu im Programm 2024 ist die von der SRO lizenzierte GT4-Winter-Serie (GT4WS). Neben offiziell homologierten GT4-Fahrzeugen, die über eine Balance of Performance angeglichen werden, finden in dieser Meisterschaft auch die Fahrzeuge der Porsche-Cayman-Trophy eine sportliche Heimat. Wie in der GT Winter Series wird es zwei kurze und ein langes Rennen pro Wochenende geben.

Neu ist 2024 auch die Prototype-Winter-Series (PTWS), die unter Lizenz des Le-Mans-Veranstalters ACO ausgetragen wird. Neben LMP3-Fahrzeugen sind hier auch JSP4- und Nova NP02-Prototypen startberechtigt. Pro Wochenende werden zwei Rennen über jeweils 50 Minuten ausgetragen.

In ihre zweite Saison geht die Formula Winter Series (FWS), in der die Teilnehmer mit identischen Formel-4-Fahrzeugen mit Tatuus-Chassis und Abarth-Motor antreten. An jedem Rennwochenende werden drei Sprintrennen über 30 Minuten ausgetragen.

Rennkalender der Winter Series 2024

13./14. Januar: Estoril (Portugal) - GTWS/GT4WS/PTWS

20./21. Januar: Portimao (Portugal) - GTWS/GT4WS/PTWS

10./11. Februar: Jerez (Spanien) - GTWS/GT4WS/FWS

17./18. Februar: Valencia (Spanien) - GTWS/GT4WS/FWS

02./03. März: Aragon (Spanien) - GTWS/GT4WS/PTWS/FWS

09./10. März: Barcelona (Spanien) - GTWS/GT4WS/PTWS/FWS

