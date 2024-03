GT-Winter-Series Aragon 2024: Heyer und Härtling führen Mercedes-Trio an

Ein Mercedes-AMG GT3-Trio hat die vorletzte Runde der GT-Winter-Series (GTWS) im MotorLand Aragon dominiert. Das SR-Motorsport-Duo Kenneth Heyer und Jay Mo Härtling sicherte sich am Sonntagnachmittag einen komfortablen Sieg im Langstreckenrennen.

Rennen 1

Das erste 30-minütige Sprintrennen am Samstagnachmittag verlief ereignisreich, denn Martin Kaczmarski und Heyer duellierten sich um den Sieg. Beim rollenden Start setzte sich Heyer in der ersten Kurve gegen den von der Poleposition gestarteten Kaczmarski durch. Einige Porsche GT3 Cup sorgten für Chaos, da sie von der falschen Position gestartet waren.

Kaczmarski verfolgte Heyer in der Anfangsphase, wartete ab und übernahm in der fünften Runde in Kurve 12 die Führung. Heyers blauer SR Motorsport-Mercedes war von der Ideallinie abgekommen, wodurch Kaczmarskis weißer PTT Racing-Renner durchschlüpfte und die Führung übernahm.

Doch zwei Safety-Car-Phasen - die erste, um den gestrandeten Porsche von Miguel Gomez zu bergen - bereiteten Kaczmarski beim Restart doppeltes Kopfzerbrechen. Beide überstand er jedoch ohne Drama und holte sich mit 3,5 Sekunden Vorsprung auf Heyer seinen zweiten GTWS-Rennsieg.

"Ich bin nicht so glücklich, denn ich habe vergessen, meine Sonnenbrille aufzusetzen und die Sonne hat mich in den Augen geblendet", scherzte der Sieger. "Das Auto war wirklich gut und wir hatten einen tollen Kampf. Bei den Restarts habe ich keinen Druck gespürt, denn mein Gegner war ein echter Profi und es hat Spaß gemacht, gegen ihn zu fahren. Stolz bin ich noch nicht auf mich. Ich brauche mehr Siege!"

David Thilenius sorgte im Mercedes-AMG GT3 von Schnitzelalm für einen Dreifachsieg, nachdem er in der Anfangsphase hinter dem GT3 Cup-Porsche von Hubert Darmetko zurückgefallen war. Nach dem ersten Safety-Car-Restart zog auch Leandro Martins an Thilenius vorbei und forderte Darmetko in Kurve 7 heraus. Beide Fahrzeuge berührten sich und rutschten ins Kiesbett. Martins gestand seine Schuld sportlich ein und half mit, Darmetkos Auto wieder ins Rennen zu bringen. Der Zwischenfall bescherte Thilenius einen Podiumsplatz, da Martins' gestrandetes Auto die zweite Safety-Car-Phase auslöste.

Der Schaden an Martins 911er von Racar Motorsport führte dazu, dass das Auto am Sonntag nicht mehr eingesetzt werden konnte und Dylan Pereira, der Porsche-Supercup-Champion von 2022, keine Chance hatte, am Rennen teilzunehmen.

Rennen 2

Im zweiten Sprintrennen am Sonntag setzte sich Heyers SR Motorsport-Teamkollege Jay Mo Härtling im Kampf des Mercedes-Trios durch. Sein Lauf von der Poleposition zum Sieg wurde nur durch eine kurze Safety-Car-Phase unterbrochen, nachdem Porsche-Pilot Pablo Bras bei einem Abflug in Kurve 12 Kies auf die Strecke geschleudert hatte. Härtling überstand den Safety-Car-Restart glimpflich und fuhr mit einem Vorsprung von 6,649 Sekunden auf Moritz Wiskirchen von Schnitzelalm zu einem ungefährdeten Sieg.

Der Sieger von Lauf 1, Kaczmarski, stand diesmal im Schatten der beiden Erstplatzierten. Der PTT-Pilot verlor Zeit, als er in Runde 11 in Kurve 12 von der Strecke rutschte und musste sich mit dem Podestplatz begnügen.

Der Rinaldi-Porsche von Christian Hook landete als letzter GT3-Teilnehmer auf dem vierten Gesamtrang, aber nur knapp vor GT3-Cup-Klassensieger Darmetko, der seine Enttäuschung aus Rennen 1 mit einer beherzten Fahrt wettmachte. Er kam vor dem Klassensieger vom Samstag, Bölting, ins Ziel.

Rennen 3

Kaczmarski verzichtete auf das einstündige Langstreckenrennen, sodass Heyer und Härtling von SR Motorsport am Sonntag nach einem actionreichen Tag einen komfortablen Sieg einfahren konnten. Beim Finale am kommenden Wochenende in Barcelona wollen sich die beiden den GTWS-Titel sichern.

"Kenneth hat zu Beginn des Rennens einen tollen Job gemacht, dann hatten wir den Fahrerwechsel und ich habe es einfach nach Hause gebracht", sagte Härtling.

"Jay Mo ist mittlerweile eine Rakete, er wird von Wochenende zu Wochenende besser", sagte Heyer, nachdem er seinen Teamkollegen umarmt hatte. "Ich habe das Auto im Vorfeld so gut wie möglich vorbereitet, die Reifen nicht zu sehr beansprucht und bin im Rahmen geblieben. Die Zeiten im Rennen waren wirklich gut. Wenn wir nächstes Wochenende Meister werden wollen, müssen wir clever sein."

Im GT3 Cup gab es einige humorvolle Momente. Darmetko fuhr einen typisch harten ersten Stint, um einen alleine fahrenden Bölting herauszufordern, bevor er an Mateus Lisowski übergab. Beim Boxenstopp überschritt das Auto jedoch das Tempolimit in der Boxengasse, was den beiden eine Durchfahrtsstrafe einbrachte. Lisowski nahm die Strafe unter der Anfeuerung seiner amüsierten PTT Racing-Crew an.

Nach der Rückkehr auf die Strecke verlor Lisowski nicht viel Zeit, um Bras im Wileco-Motorsport-Boliden einzuholen und zu überholen und den zweiten Platz in der Klasse zu übernehmen. Dann kassierte er Bölting - nur um es in Kurve 8/9 (die Cork Screw) zu versemmeln. Ein schneller Dreher unterbrach seine Aufholjagd.

Lisowski holte Bras wieder ein und überholte ihn in der Haarnadelkurve. In der nächsten Runde wiederholte er das Manöver und übernahm von Bölting die Führung in der Klasse und den dritten Platz in der Gesamtwertung.

Mit Bildmaterial von Gedlich Racing.