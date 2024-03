GT-Winter-Series Barcelona 2024: Wiebelhaus siegt, Titel vergegeben

Der talentierte Teenager Finn Wiebelhaus kehrte in die GT-Winter-Series zurück und holte auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya einen Doppelsieg im Sprint- und Langstreckenrennen. Jay Mo Härtling und Kenneth Heyer brachten derweil die Meisterschaft 2024 unter Dach und Fach.

Rennen 1

Das erste Sprintrennen am Samstagnachmittag fiel aus, da starker Regen zwei Versuche, den Lauf in Gang zu bringen, vereitelte. Aber nach fünf Runden hinter dem Safety-Car wurde ein Ergebnis verkündet, die Hälfte der Punkte wurde vergeben und das bedeutete, dass SR-Pilot Härtling und Heyer den Titel 2024 gewannen - unter seltsamen Umständen.

Das Qualifying war zuvor abgesagt worden, sodass die Startaufstellung anhand der Trainingszeiten vom Test vor dem Wochenende erstellt wurde. Das bedeutete, dass Piotr Wira im Mercedes-AMG GT3 von Goodspeed das Feld von der Poleposition aus anführte, nachdem das Rennen hinter dem Safety-Car gestartet war. Die Hoffnungen, das Rennen freizugeben, platzen jedoch, als Martin Kacsmarski, der eine Woche zuvor das Sprintrennen im MotorLand Aragon gewonnen hatte, in der zweiten Safety-Car-Runde mit seinem PTT-Mercedes in einem Kiesbett strandete.

Das Feld zog sich in die Boxengasse zurück, das Rennen wurde aber später für einen zweiten Versuch wieder freigegeben, bis der anhaltende Regen die Organisatoren dazu zwang, erneut die roten Flaggen zu schwenken und das Rennen für beendet zu erklären - mit Wira als Sieger. Härtling kam im Safety-Car-Zug als Zweiter ins Ziel und sicherte sich mit seinem Ergebnis den Titel.

"Es fühlt sich nach dem heutigen Tag ein bisschen seltsam an, weil wir nichts dafür getan haben", sagt Heyer. "Aber es sind halbe Punkte, also ist es genug. Später werden wir merken, dass es ein langer Winter mit vielen Rennen war. Mein Teamkollege, den ich hier habe, wurde jedes Wochenende schneller und schneller, und für mich als alten Mann ist es erstaunlich, das zu sehen. In ein paar Stunden werden wir das realisieren, aber im Moment fühlt es sich noch ein bisschen seltsam an."

"Es ist ein unglaubliches Gefühl, Meister zu sein", sagt Härtling, "denn es ist das erste Mal, dass ich in einem GT3-Auto fuhr, und mit Kenneth hatten wir ein sehr gutes Gespann. Ich bin sehr glücklich. Heute war es ein bisschen merkwürdig, aber ich bin dem Schnitzelalm-Team für alles dankbar. Morgen werden wir alles daran setzen, die beiden Rennen zu gewinnen."

Rennen 2

Eine Startaufstellung, die sich aus den Trainingszeiten bei gemischten Bedingungen zusammensetzte, führte dazu, dass einige Spitzenreiter im trockenen zweiten Sprintrennen am Sonntagmorgen nicht in Fahrt kamen. Doch Wiebelhaus von Haupt verschwendete keine Zeit, um sich an die Spitze zu setzen. Er hatte beim fliegenden Start die innere Linie von Platz drei inne und ging in Kurve 1 in Führung. Dann fuhr der 17-Jährige dem Feld einfach davon.

Der neue Meister Härtling saß wieder im Mercedes von SR und fuhr auf Platz zwei, bis er wegen eines Problems am Ende der Boxengasse kurzzeitig liegen blieb. Härtling brachte das Auto zurück an die Box und das Team schickte ihn schließlich wieder auf die Strecke, aber die Probleme mit dem Mercedes hielten an.

Wiebelhaus hatte einen Vorsprung von 13 Sekunden auf den Meister von 2023, Johannes Kapfinger, im Porsche 992 GT3 R von Joos, aber sein großer Vorsprung wurde durch eine Safety-Car-Phase pulvirisiert. Der Sieger von Rennen 1, Wira, geriet mit dem Ferrari 296 GT3 von Rinaldi, gefahren von Pierre Ehret, zusammen, weshalb es die Gelbphase gab.

Vier Minuten vor Rennende wurde das Rennen wieder aufgenommen und Wiebelhaus setzte sich erneut ab, während sein Haupt-Teamkollege Kwanda Mokoena, der von Startplatz 14 losgefahren war, Kapfinger überholte, der dann auch noch vom Schnitzelalm-Mercedes von Luca Arnold unter Druck gesetzt wurde. Das Rennen wurde jedoch abrupt durch einen schweren Unfall in Kurve 9 vom AF Corse Ferrari 488 Challenge von Talal Shair unterbrochen. Der Fahrer kam glücklicherweise aus dem Wrack heraus, doch es lagen viele Trümmer auf der Strecke.

"Das war ein Riesenspaß", sagt der zweitplatzierte Mokoena. "In Kurve 1 gab es etwas stehendes Wasser, sodass ich aus meinem Kampf mit Kapfinger Kapital schlagen konnte. Zu Beginn merkte ich, dass die Strecke nicht so gut war wie am Freitag, aber ich habe das Beste daraus gemacht. In den ersten Runden gab es viel Aufregung, also entschied ich mich, cool zu bleiben und dann, als sich eine Lücke auftat, habe ich sie genutzt."

Amaury Bonduel gewann die Lamborghini-Super-Trofeo-Klasse als Fünfter der Gesamtwertung, knapp vor Simon Birch's neuem KTM X-Bow GT2. Dieter Svepes gewann die Porsche-Cup-Klasse für Racar und wurde Achter. John Dhillon war der beste der Ferrari-Challenge-Piloten.

Rennen 3

Das 55-minütige Langstreckenrennen am späten Sonntagnachmittag musste in der ersten Runde gleich mit einer Gelbphase unterbrochen werden, als der Ferrari 488 Challenge von Mertel, gefahren von Tommaso Lovati, und der Ferrari 296 GT3 von Rossocorsa, gefahren von Stefano Marazzi, zusammenstießen. Marcel van Berlo von Plusline wurde als Verursacher des Zwischenfalls mit einer Durchfahrtsstrafe belegt. Wiebelhaus und Haupt-Teamkollege Mokoena hatten in der ersten Kurve erfolgreich die Angriffe von Bonduels Lamborghini und Michael Kapfingers Porsche abgewehrt. Das Rennen wurde in Runde sechs wieder aufgenommen.

Nach dem Rennen erhielt Mokoena jedoch eine Strafe für das Überfahren der weißen Linie bei der Boxenausfahrt, wodurch er in der Gesamtwertung auf den fünften Platz zurückfiel und die Kapfinger-Brüder den zweiten Platz erbten.

Härtling fuhr den ersten Stint für SR Motorsport, bevor er an Heyer übergab, aber es sollte kein Happy-End für die Champions geben. Daan Arrow im Goodspeed-Mercedes schnappte sich Heyer in der Schlussphase und nahm ihm den dritten Platz ab, den er nach der Strafe gegen Mokoena in Kurve 10 mit einem starken Manöver einnahm.

Bonduel holte sich als Gesamtsechster einen weiteren Sieg in der Lamborghini-Super-Trofeo-Klasse, während Hubert Darmetko seinen PTT-Porsche mit Mateusz Lisowski teilte und den GT3-Cup gewann. Dhillon, der sich den 488 mit dem erfahrenen Ferrari-Piloten Matt Griffin teilte, gewann erneut die 488-Challenge-Kategorie, bei JVO ein bekannter Name auftauchte. Der ehemalige Formel-1-Pilot Timo Glock belegte mit Frank Kewitz den zweiten Platz in der Klasse.

Mit Bildmaterial von Gedlich Racing.