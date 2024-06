Winter Series 2025 erstmals mit zwei 6-Stunden-Rennen

Veranstalter Gedlich Racing erweitert in der Saison 2025 das Portfolio der beliebten Winter Series: Erstmals werden zwei echte Langstreckenrennen für GT-Fahrzeuge über eine Distanz von sechs Stunden ausgetragen.

Austragungsorte für das neue Format in der Meisterschaft sind die Rennstrecken in Portimao (Portugal, 20. Januar bis 2. Februar 2025) und Barcelona (Spanien, 13. bis 16. März 2025). Mit strengen Zulassungskriterien, die sich auf die schnellsten Fahrzeuge in den höchsten GT-Meisterschaften konzentrieren, sind die 6-Stunden-Rennen die ideale Plattform sowohl für erfahrene Teams, die auf den höchsten Ebenen des globalen Langstreckensports antreten, als auch für Teams, die ihre ersten Schritte im Langstreckensport machen.

Das Qualifying für das Rennen findet am Samstag statt, während das 6-Stunden-Rennen selbst am Sonntag im Mittelpunkt steht. Der Zeitplan ist so gestaltet, dass am Wochenende bis zum Sonnenuntergang gefahren werden kann, um den Teilnehmern ein echtes Langstreckenerlebnis zu bieten.

Das Klassenformat für die 6-Stunden-Rennen orientiert sich an den bestehenden GT- und GT4-Winterserien. In der Königsklasse sind GT3-Fahrzeuge zugelassen, dazu kommen Fahrzeuge von TCR & M240i/M2 CS Cup sowie weitere Klassen für GT2-Rennwagen und Fahrzeuge aus den Markenpokalen von Porsche, Lamborghini und Ferrari.

GT4-Fahrzeuge und der Porsche Cayman GT4 CS sind ebenfalls zugelassen, allerdings werden keine Fahrzeuge unterhalb dieses Leistungsniveaus akzeptiert. Andere Fahrzeuge, die in das Leistungsfenster des 6-Stunden-Rennens passen, aber nicht durch die genannten Klassen und Meisterschaften definiert sind, können in der Klasse Cup X starten.

Da der Fokus auf den GT-Fahrzeugen liegt, werden die LMP3-Fahrzeuge weiterhin ausschließlich in der Prototype-Winter-Series eingesetzt. Bei den beiden 6-Stunden-Rennen in Portimao und Barcelona werden neben den Gesamtsiegern auch die jeweiligen Klassensieger geehrt.

Mit Bildmaterial von Gedlich Racing.