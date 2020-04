24 Stunden von Spa finden nicht Ende Juli statt: Neuer Termin wird gesucht

Die nächste Traditionsveranstaltung im Motorsport musste aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Die belgische Regierung hat jüngst bekannt gegeben, dass große Menschenansammlungen bis 31. August untersagt sind. Das betrifft nun das 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps.

Ursprünglich hätte dieser Rennklassiker am 25. und 26. Juli stattfinden sollen. Der neue Termin steht noch nicht fest. In einem Statement von Promoter SRO heißt es lediglich, dass "das Rennen auf ein neues Datum später im Jahr verschoben wird". Man will den neuen Termin "sobald wie möglich" bekannt geben.

Die Ankündigung der belgischen Regierung wirft auch Fragen bezüglich anderer Rennen in Spa auf. Die Formel 1 soll am 30. August stattfinden. Das Rennen der Langstrecken-WM WEC wurde schon vom April auf den 15. August verschoben. Ob diese Veranstaltungen plangemäß stattfinden können, ist ungewiss.

Es ist derzeit auch unklar, ob diese beiden Rennen unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne gehen können. Die neue Termin des 24-Stunden-Rennens der GTWCE, der Nachfolgeserie der Blancpain-GT-Serie, muss auch mit der Verschiebung der 1.000 Kilometer von Paul Ricard (Frankreich) abgestimmt werden.

Dieses 6-Stunden-Rennen wurde vom 30. Mai auf den 15. November verschoben. Das 1.000-Kilometer-Rennen findet somit nicht an einem Samstag, sondern an einem Sonntag statt. Außerdem soll es nicht in den Abend hinein laufen, sondern schon zu Mittag gestartet werden. Der momentane Saisonauftakt für die GTWCE ist für den 27./28. Juni terminiert. Dann soll die GT-Serie in Zandvoort (Niederlande) fahren. Das Sprint-Event in Misano bleibt derzeit auf dem Termin 4./5. Juli.

Mit Bildmaterial von pacepix.com/M. Thiesbürger.