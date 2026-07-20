Biard: "Der Maserati GT2 ist konkurrenzfähig; er kann bei den kommenden Rennen um den Sieg kämpfen"

Die GT2-Fahrzeuge, die in der Meisterschaft der SRO Motorsports Group antraten, erlebten Höhen und Tiefen: Sie errangen den Gesamtsieg, verloren ihn jedoch anschließend in den Nachuntersuchungen nach dem Rennen, konnten aber dennoch wichtige Podiumsplätze in den Kategorien MASTERS und PRO/AM feiern.

Der Leiter der Motorsportabteilung von Maserati, Vincent Biard, fasste im Gespräch mit Motorsport.com die Leistungen des Teams zusammen und betonte, wie gut die Fahrzeuge aus der Emilia-Romagna unter allen Bedingungen abgeschnitten haben – ein gutes Zeichen für die Zukunft.

"Es waren anspruchsvolle Rennen an einem Wochenende voller jener Spannung, die nur der Motorsport bieten kann. Wundervolle Rennen, die uns vier starke Ergebnisse in unseren jeweiligen Kategorien bescherten, aber es gab auch einige negative und schwierige Momente. Es war großartig, auch das GranTurismo Project GT4 im Fahrerlager dabei zu haben", sagte Biard.

Im ersten Rennen startete Antoine Potty von der Poleposition, musste jedoch das Rennen aufgeben, während er in Führung lag und die schnellste Runde gefahren war: Einerseits enttäuschend, andererseits aber eine Bestätigung dafür, dass das i4Race-Fahrzeug konkurrenzfähig ist ...

"Wir sind froh, dass es Antoine gut geht. i4Race ist ein großartiges, konkurrenzfähiges Team, das es schafft, die Leistungsfähigkeit des Maserati GT2 zu zeigen und dadurch das Wettbewerbsniveau im Starterfeld zu erhöhen. Das Fahrzeug hat dies in Rennen 2 erneut bewiesen und trotz der anspruchsvollen Strecke in Misano eine starke Leistung gezeigt."

#7 Dinamic Motorsport, Maserati GT2: Roberto Pampanini, Mauro Calamia Foto: Davide Cavazza

Im ersten Rennen gewann Philippe Prette die MASTERS-Klasse und Yu Lee/N. Pirri sicherten sich einen Podiumsplatz in PRO/AM. Ebenfalls erwähnenswert war das starke Debüt von Celia Martin an der Seite von Luca Pirri – wie beurteilt Biard ihre Leistung?

"Celia hat sich zusammen mit Luca sehr gut geschlagen; leider wurden sie am Ende von Rennen 1 disqualifiziert, aber in Rennen 2 haben sie bewiesen, wie stark sie sind, und sich mit einer hervorragenden Leistung einen Platz auf dem MASTERS-Podium gesichert."

Mit Blick auf die kommenden Veranstaltungen in Zandvoort und Portimao: Welche Prognosen kann Biard hinsichtlich des Kampfes um die verschiedenen Titel abgeben?

"Wir erwarten definitiv mehr Maserati GT2 im Starterfeld und dass sie noch konkurrenzfähiger sein werden, sowohl im Qualifying als auch in den beiden Rennen. Die Meisterschaft ist weiterhin völlig offen; wir haben Prette an der Spitze der MASTERS-Wertung, aber wir sind auch zuversichtlich, dass wir in der PRO/AM-Klasse mitmischen können."