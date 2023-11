FIA-GT-Weltcup Macau 2023: Marciello feiert Quali-Sieg im Abbruch-Rennen

Raffaele Marciello gewinnt das Qualifikationsrennen des FIA-GT-Weltcup 2023 in Macau. Der Mercedes-Pilot sicherte sich bereits am Freitag die Poleposition und ließ der Konkurrenz auch am Samstag keine Chance. Selbst eine Unterbrechung des Rennens nach einem heftigen Audi-Crash konnte den Italiener nicht aus der Ruhe bringen.

Marciello wird nun auch das Hauptrennen von der Poleposition starten. Maro Engel landet hinter seinem Mercedes-Markenkollegen auf dem zweiten Platz. Edoardo Mortara, der in den vergangenen Jahren schon sieben Erfolge in Macau feiern konnte, belegt die dritte Position.

Augusto Farfus (BMW) wird Vierter, gefolgt von seinem Teamkollegen Sheldon van der Linde. Daniel Serra (Ferrari) erreicht die sechste Position vor Laurens Vanthoor (Porsche) und Christopher Haase (Audi). Daniel Juncadella (Mercedes) und Earl Bamber (Porsche) komplettieren die Top-Zehn im Qualifikationsrennen des FIA-GT-Weltcup.

Marciello unter Druck, aber fehlerfrei

In der Anfangsphase des Rennens setzte sich Marciello leicht ab. Dahinter schob sich Engel mit einem beherzten Manöver in der schnellen Mandarin-Kurve an Mortara vorbei auf die zweite Position. Nur wenige Kurven später kam es zu den ersten Zwischenfällen: Matteo Cairoli landete mit seinem Absolute-Porsche ebenso in der Mauer wie DTM-Champion Thomas Preining.

Ob die Vorfälle zusammenhingen oder es möglicherweise zu einer Berührung mit der Konkurrenz kam, war auf den TV-Bildern nicht zu erkennen. Das Safety-Car musste für drei Runden auf die Strecke, um die verunfallten Fahrzeuge gefahrlos bergen zu können.

Nach dem Restart änderte sich an der Spitze nichts: Marciello wehrte sich gegen die Angriffe von Engel, konnte seine Führung aber behaupten. Juncadella versuchte in der Lisboa-Kurve einen Angriff auf den drittplatzierten Mortara, blieb dabei allerdings am Reifenstapel hängen, sodass mit Farfus, Serra und van der Linde gleich drei Piloten durchschlüpften.

Rennabbruch nach heftigem Fong-Crash

In der siebten Runde des Rennens stockte den Zuschauern der Atem: Adderly Fong verlor in der Mandarin-Kurve die Kontrolle über seinen Uno-Audi im Hello-Kitty-Design und schlug heftig in die Streckenbegrenzung ein. Sein Bolide wurde stark beschädigt, der Hongkonger blieb aber unverletzt.

Zunächst kam das Safety-Car zum Einsatz, doch die Strecke war stark verschmutzt und die Streckenbegrenzung schwer beschädigt, sodass die Rennleitung das Rennen vier Runden vor Schluss mit der roten Flagge unterbrechen musste. Der Neustart erfolgte wenige Minuten später hinter dem Safety-Car.

Auch in den letzten beiden Runden konnte Marciello seine Führung verteidigen. Engel tauchte auf dem Weg zur Lisboa-Kurve noch einmal im Rückspiegel des Italieners auf, doch der Deutsche konnte keinen Angriff mehr starten. Im Ziel fehlten dem Mercedes-Piloten schließlich 1,172 Sekunden auf seinen Markenkollegen.

Das Hauptrennen des FIA-GT-Weltcup in Macau, das über 16 Runden ausgetragen wird, startet am Sonntagmorgen um 5:05 Uhr deutscher Zeit.

Mit Bildmaterial von Macau GP.