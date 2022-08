Mercedes-AMG GT3 Edition 55: Sondermodell mit nur fünf Exemplaren

Audio-Player laden

Der AMG GT4 hat ein Sondermodell, das Track-Day-Sondermodell wurde gleich als GT2 homologiert. Was also lässt sich noch machen, um das 55-jährige Bestehen von AMG zu feiern? Natürlich, das Königsprodukt von Mercedes-AMG erhält ebenfalls sein Sondermodell: Es hört auf den Namen "Mercedes-AMG GT3 Edition 55" und wird nur fünfmal gebaut - natürlich in Handarbeit.

Angesichts dieser strengsten Limitierung ist der Preis von 625.000 Euro (plus Steuer; in Deutschland also 743.750 Euro) fast geschenkt. Die viel größere Herausforderung wird sein, in den erlesenen Kreis der fünf Glücklichen zu kommen, die das Sondermodell abgreifen. Es basiert auf der 2020er-Evostufe des seit 2016 im GT3-Sport zum Einsatz kommenden Supersportwagens.

"Wir haben die Auflage des Sondermodells streng limitiert: Es gibt nur fünf Exemplare, die alle mit hochwertigsten Sonderausstattungen und Zugaben versehen sind. Das macht den Mercedes-AMG GT3 Edition 55 zu einem Sammlerstück, das an Exklusivität kaum zu übertreffen ist", sagt Christoph Sagemüller, Leiter Mercedes-AMG Motorsport.

100 PS mehr und keine Schalldämpfer

Was gibt es also für denjenigen, der etwas mehr haben will als ein normales GT3-Team? Zunächst einmal deutlich mehr Leistung: Der 6,3-Liter-V8-Saugmotor wurde seiner Luftmengenbegrenzer (Air Restrictors) entledigt und leistet nun 650 PS. Das sind rund 100 PS mehr als die Rennmodelle, die über die Balance of Performance (BoP) im Zaum gehalten werden.

Der Innenraum des Mercedes-AMG GT3 Edition 55 Foto: Mercedes-AMG

Die Abgasanlage wurde ihres Schalldämpfers beraubt, sodass es das ungefilterte V8-Klangerlebnis gibt. Auch optisch werden Akzente gesetzt, die für einen standesgemäßen Auftritt sorgen, mit dem sich das Fahrzeug von ordinären GT3-Modellen abhebt.

Die Sonderlackierung ("Manufaktur alpingrau uni") wird mit roten Akzenten ins richtige Licht gerückt. Auf die Türen ist das Wappen von AMGs Standort Affalterbach auflackiert. Auf dem Heckflügel prangt neben dem AMG- auch das 55-Jahre-Jubiläumslogo.

Die matt gehaltenen Aeroteile aus Carbon (Frontdiffusor, Heckdiffusor, Heckflügel inklusive Endplatten, Flicks, Louvre, Kühlergrill, Seitenschweller) sorgen für ein stimmiges Finish.

Innenraum mit Sonderakzenten

Der stilvolle Auftritt setzt sich im Cockpit fort. Die Sitzbestickung zeigt das Jubiläumssignet in roter Farbe und auf der Mittelkonsole und der Carbon-Sitzschale ist jeweils eine Plakette mit dem Schriftzug "EDITION 55 - 1 OF 5" zu finden.

Charakteristisch für das Interieur ist das matte Anthrazit-Metallic, in das sich die Sichtcarbon-Elemente einfügen - von den Einstiegsleisten über die Türverkleidungen und die Mittelkonsole bis hin zur Instrumententafel. Eine weitere optische Besonderheit im Innenraum sind die silber-akzentuierten Gurte.

Beim digitalen Tacho setzt Mercedes-AMG auf das Neueste vom Neuen von Bosch. Zum Einsatz kommt eine Data Display Unit (DDU) der neuesten Generation, die DDU 11. Beim Startvorgang leuchtet das 55-Jahre-Jubiläumslogo auf. Zum Vergleich: Der "normale" GT3 wird mit der DDU 9 ausgeliefert.

Die Box mit dem Luxus-Chronographen gibt es gratis dazu Foto: Mercedes-AMG

Luxus-Chronograph rundet das Angebot ab

Das reicht noch nicht an Exklusivität? Mercedes-AMG setzt noch einen obendrauf: Exklusiv für den Launch des Fahrzeugs hat die Schweizer Uhrenmanufaktur IWC Schaffhausen eine limitierte Edition 55 Box kreiert, in der eine Pilot's Watch Chronograph Edition "AMG? (Referenz IW377903) enthalten ist.

Auf der Rückseite des Uhrengehäuses aus Grade 5 Titan ist die Fahrgestellnummer des jeweiligen Mercedes-AMG GT3 EDITION 55 eingraviert. In der Box liegt zusätzlich ein schwarzes Textilband bei. Die Übergabe des hochwertigen Zeitmessers erfolgt in einer IWC-Boutique nahe dem Wohnsitz des Käufers.

Und letztlich zieht Mercedes-AMG noch die historische Karte: In jedem der fünf Mercedes-AMG GT3 Edition 55 soll auch das Flair aller AMG-Erfolge aus den vergangenen 55 Jahren mitfahren: Vom Sieg bei den 24 Stunden von Spa 1971 mit dem Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG bis zum jüngsten Doppelerfolg an selbiger Stelle mit dem Mercedes-AMG GT3.

"Es ist eine Verneigung vor den vielen unvergesslichen Motorsport-Momenten, die wir in über fünf Jahrzehnten auf den Rennstrecken der Welt sammeln konnten", so Sagemüller.

Um die Kleinstauflage zu garantieren und zu dokumentieren, wurde für die Chassis-Nummern der fünf Exemplare ein eigener Nummernkreis ("GT3.190-55") angelegt. Auf Wunsche gibt es eine FIA-Homologation. Es ist allerdings zu befürchten, dass diese Fahrzeuge vor allem in Sammlergaragen verschwinden werden.

Ein kleiner Trost für alle, die leer ausgehen: Mercedes-AMG hat auch diverse Sondereditionen seiner Straßenmodelle aufgelegt, um das 55-jährige Firmenjubiläum zu begehen.

Mit Bildmaterial von Mercedes-AMG.