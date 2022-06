Nachfolger des ADAC GT4 Germany-Meisters: BMW M4 GT4 (2023) vorgestellt

Audio-Player laden

Mit der offiziellen Präsentation im Vorfeld des SRO-Rennwochenendes auf dem Virginia International Raceway (VIR) hat BMW die Verkaufsphase des neuen BMW M4 GT4 eingeläutet. Der Nachfolger des aktuellen Meisterautos aus der ADAC GT4 Germany auf Basis des G82 soll ab der Saison 2023 die Erfolgsgeschichte seines Vorgängers in der weltweit etablierten GT4-Kategorie fortschreiben.

Am Freitag war das Fahrzeug zum ersten Mal im BMW-M-Motorsport-Design zu sehen, nachdem es bereits zuvor erfolgreich ein Testrennen in Tarn-Livery auf der Nürburgring-Nordschleife im Rahmen der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS, vormals VLN) absolviert hatte.

Der neue BMW M4 GT4 geht mit vielen technischen Highlights sowie einem Nettopreis von 187.000 Euro (brutto für Deutschland: 222.530 Euro) in die Verkaufsphase. Produktionsstart ist im Oktober 2022, um die ersten Fahrzeuge rechtzeitig zum Saisonstart 2023 an die Teams liefern zu können.

"Wir haben uns der Herausforderung gestellt, einen Nachfolger für die äußerst erfolgreiche erste Generation des BMW M4 GT4 zu entwickeln", sagt Franciscus van Meel, Geschäftsführer der BMW M GmbH. "Dazu haben wir eine große Bandbreite an detailliertem Kundenfeedback, ein erfahrenes Entwicklungsteam und die sechste Generation des BMW M4 Serienfahrzeugs als Basis kombiniert. Das Ergebnis ist ein schnellerer, noch zuverlässigerer und sehr emotionaler neuer BMW M4 GT4."

Der neue BMW M4 GT4 wurde mit dem Anspruch entwickelt, wie sein Vorgänger Rennen und Titel zu gewinnen. Dazu wurden die neuesten Schlüsseltechnologien des Serienmodells mit einer Reihe Komponenten des großen Bruders, dem BMW M4 GT3, kombiniert. Im Fokus der Entwickler standen vier Schwerpunkte: Performance, Zuverlässigkeit, Kosteneffizienz und Wartungsfreundlichkeit.

Darüber hinaus sorgen Weiterentwicklungen der Ergonomie und der Elektronik für ein deutlich verbessertes Kundenerlebnis. Dazu zählt das M-Track-Cockpit, das viele Fahrzeugeinstellungen und -checks direkt über die Bedienelemente möglich macht und dadurch den aufwendigeren Anschluss eines Laptops minimiert.

Nach der Präsentation in den USA geht der BMW M4 GT4 in seine finale Testphase. Das Fahrzeug wird unter anderem beim nächsten Lauf der NLS und bei den 24 Stunden von Portimao am Start stehen. Die Produktion für die Auslieferung an die Kunden beginnt im Oktober 2022.

Dank der seriennahen Entwicklung und der bevorstehenden SRO-Homologation kann das Fahrzeug weltweit in allen GT4-Rennserien eingesetzt werden.

Der neue M4 GT4 tritt in große Fußstapfen: Das Vorgängermodell ist das erfolgreichste Fahrzeug in der ADAC GT4 Germany. Seit 2019 konnte der Wagen elf Laufsiege feiern - zuletzt fuhren Michael Schrey und Gabriele Piana vom Team Hofor Racing by Bonk Motorsport einen Doppelsieg beim Rennwochenende auf dem Red Bull Ring ein. Das Duo gewann 2021 mit dem BMW den Fahrertitel in der ADAC GT4 Germany. Hofor Racing by Bonk Motorsport holte 2019 zudem die Team-Meisterschaft.

Wie beim aktuell noch im Renneinsatz befindlichen Vorgänger wird auch der neue M4 GT4 von einem Reihensechszylinder mit Turboaufladung und drei Litern Hubraum angetrieben. Die Leistung steigt (abhängig von der Balance of Performance) von 431 auf bis zu 550 PS. Das maximale Drehmoment liegt nun bei 650 Nm.

Mit Bildmaterial von BMW.