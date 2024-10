Rubens Barrichello: Doppelte Zeitreise in der GT Open

Rubens Barrichello unternimmt an diesem Wochenende (11. bis 13. Oktober) gleich eine doppelte Reise in seine Motorsport-Vergangenheit. Der ehemalige Formel-1-Pilot aus Brasilien absolviert einen Gaststart in der GT-Open-Meisterschaft. Und das in Monza, auf der Strecke, auf der er in der Formel 1 große Siege feierte.

Barrichello wird einen Lamborghini Huracan GT3 für das italienische Team Il Barone Rampante pilotieren - jenes Team, mit dem er 1992 mit Erfolgen in der internationalen Formel-3000-Meisterschaft den Grundstein für seine spätere Formel-1-Karriere gelegt hatte.

"Ich freue mich sehr, in Monza mit Il Barone Rampante im Lamborghini Huracan zu fahren", sagt Barrichello. "Ich bin schon mit ihnen gefahren, als wir noch in der Formel 3000 waren. Natürlich hat das Team die Kategorie gewechselt und die Leute sind jetzt andere, aber es ist immer noch ein hervorragendes Team, das den Titel in der Am-Klasse gewonnen hat und bei jedem Rennen um das Podium kämpft."

Erfolge mit Il Barone Rampante in der Formel 3000

Barrichello galt nach dem Gewinn der Britischen Formel-3-Meisterschaft als aufstrebender Star, als er 1992 zum Team von Giuseppe Cipriani in die Formel 3000 wechselte, die damals, vergleichbar mit der heutigen Formel 2, die höchste Nachwuchsklasse unterhalb der Formel 1 war.

1992 fuhr Rubens Barrichello für Il Barone Rampante in der Formel 3000 Foto: Motorsport Images

Schon bei seinem ersten Rennen in Silverstone zeigte Barrichello damals mit Platz zwei sein Talent. Nach weiteren Podestplätzen auf dem Stadtkurs in Pau und in Barcelona kämpfte Barrichello 1992 lange um den Titel, den sich schließlich Luca Badoer mit einer Siegesserie sicherte.

Barrichello gelang in der Formel 3000 zwar kein Sieg, doch als Meisterschaftsdritter empfahl er sich für höhere Aufgaben und erhielt 1993 bei Jordan ein Cockpit in der Formel 1. Das Team Il Barone Rampante zog sich bereits 1993 aus der Formel 3000 zurück, wurde aber als Vehikel für Ciprianis eigene Erfolge im GT-Sport wiederbelebt.

Legendäre Formel-1-Siege mit Ferrari in Monza

Mit dem Gaststart in Monza kehrt der mittlerweile 52-jährige Barrichello auf seine statistisch erfolgreichste Rennstrecke zurück. Drei seiner elf Grand-Prix-Siege feierte er auf dem Kurs im Königlichen Park vor den Toren Mailands.

2004 sorgten Barrichello und Michael Schumacher in Monza für einen Ferrari-Doppelsieg Foto: LAT

Mit seinen Siegen für Ferrari in den Jahren 2002 und 2004 (damals sorgte er zusammen mit Michael Schumacher für einen Ferrari-Doppelsieg beim Heimrennen der Scuderia) fuhr Barrichello in die Herzen der Tifosi. 2009 feierte er mit Brawn in Monza den letzten Sieg seiner langen und erfolgreichen Formel-1-Karriere.

"In Monza zu fahren, ist für mich immer etwas Besonderes. Ich hatte einige wunderbare Momente mit Ferrari und werde nie die großartige Unterstützung der Fans vergessen, die mich auch nach meinem Teamwechsel immer liebevoll begleitet haben", sagt Barrichello.

Kaum Erfahrung im GT3-Auto von Lambroghini

Mit dem Gaststart im GT3-Auto von Lambroghini betritt der erfahrene Brasilianer Neuland. "Ich fahre zum ersten Mal in der GT Open, also ist alles neu für mich", sagt Barrichello. "Ich hatte die Gelegenheit, ein paar Runden in Barcelona zu drehen, und ich muss sagen, ich habe mich gut gefühlt. Jetzt kann ich es kaum erwarten, auf die Strecke zu gehen und die ersten Tests zu absolvieren!"

Barrichello wird einen Lamborghini Huracan GT3 für das italienische Team Il Barone Rampante fahren Foto: GT Open

Gänzlich neu sind GT3-Autos für Barrichello allerdings nicht. Bereits 2018 ging er mit einem Mercedes-AMG GT3 bei den 24 Stunden von Spa-Francorchamps an den Start.

Rubens wird nicht der einzige Barrichello in Monza sein. Im Rahmenprogramm startet sein Sohn Fernando in der Euroformula Open, wo er derzeit Dritter in der Gesamtwertung ist. "Es wird ein anstrengendes und hoffentlich erfolgreiches Wochenende für die ganze Familie", sagt Barrichello.