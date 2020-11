Valentino Rossi fährt 12 Stunden von Bahrain

MotoGP-Superstar Valentino Rossi zieht es im kommenden Winter erneut auf die arabische Halbinsel auf vier Rädern. Der 41-Jährige wird erneut einen Ferrari 488 GT3 bei den "Gulf 12 Hours" steuern.

Mit einem Unterschied: Das 12-Stunden-Rennen findet im Zuge der COVID-19-Pandemie nicht in Abu Dhabi, sondern auf dem Bahrain International Circuit statt.

Rossi wird mit seinem Halbbruder Luca Marini und seinem langjährigen Wegbegleiter Alessio Salucci, besser bekannt unter seinem Spitznamen "Uccio", in einem Ferrari von Kessel Racing das Rennen am 9. Januar 2021 in Angriff nehmen.

Das Trio bestritt bereits die 2019er-Auflage des Rennens, die im Dezember stattfand (eine Ausgabe im Jahr 2020 gibt es nicht). Es reichte für den Klassensieg in der Kategorie Pro-Am und den dritten Platz im Gesamtklassement.

Dieses Jahr treffen sie auf starke Konkurrenz. Auf der Nennliste stehen einige der stärksten bekannten GT3-Teams wie AF Corse, Akka ASP, Car Collection, Dinamic Motorsport, GPX Racing, Haupt Racing, HTP-Winward und Uwe Alzen Automotive.

Mit Bildmaterial von FotoSpeedy.